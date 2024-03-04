В Дмитрове состоится открытие выставки живописи Ильи Чируна

Фото: пресс-служба министерства кульутры и туризма Московской области
Дмитровский кремль приглашает на открытие выставки Ильи Чируна. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и тризма Московской области.
Выставка «Свет» откроется 7 марта в Музейно-выставочном комплексе Дмитровского кремля.
Стоит отметить, что все желающие смогут посетить выставку до 14 апреля 2024 года.
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«Илья Владимирович Чирун родился 1985 году в Яхроме. Тонкостям изобразительного искусства учился у известных художников. Художник следит за тенденциями современного искусства, экспериментирует с техникой письма и материалами.В его работах сочетаются классические приемы импрессионизма с уникальными авторскими находками, но приоритетным направлением в творчестве мастера остается реализм. В экспозиции будут представлены живописные работы в разных жанрах: пейзажи, натюрморты, портреты», — поделились в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева