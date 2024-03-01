В Серпухове открылась выставка картин «Территория женской души»

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Бесплатная выставка картин художницы Ирины Ласковой «Территория женской души» открылась в Музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Ирина Ласкова создаёт женские портреты. Она пишет в авторской технике на деревянных досках. В работе художница использует такие материалы как акрил, постель, морилка и поталь. Создание одной картины занимает около четырёх-пяти недель», — отмечается в сообщении.Выставка продлится до 13 марта, вход свободный.
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