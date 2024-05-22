Дубна присоединится к экологической акции «Вода России»

Минтрансом согласованы новые правила федерального уровня о применении дорожных камер в России. Об этом пишет «Коммерсант». Так, с учетом изменений, все камеры не обязательно должны соответствовать ГОСТу. Кроме того, пришлось отказаться от дорожных динамических табло. Данные положения раскритиковали больше всего.