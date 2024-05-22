Дубна присоединится к экологической акции «Вода России»

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В пятницу, 24 мая 2024 в Дубне состоится ежегодная экологическая акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Всероссийская акция проходит с 2014 года. Это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». За годы проведения акция стала крупнейшей экологической инициативой в стране, объединив около 6,2 млн человек. Дубна как единственный в Подмосковье город на берегах Волги активно участвует в экологических мероприятиях», – говорится в сообщении.Акция «Вода России» стартует в 10:30. Место сбора – конец набережной им. Д. И. Менделеева (точка на карте).
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Необходимый инвентарь участникам предоставят на месте. Собранные отходы вывезет ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор».
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