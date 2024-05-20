Дубна вошла в число самых комфортных городов Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Подмосковную Дубну назвали одним из шести самых комфортных городов Московской области, такой результат дало народное голосование, которое проводилось на ресурсе MSK1 RU, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«По итогам опроса в топ-6 вошли Мытищи, Королёв, Одинцово, Ступино, Раменское и Дубна», — отмечается в сообщении.При выборе наиболее комфортных городов Московской области участники опроса учитывали такие критерии, как эффективность работы местных властей, наличие детских садов, школ и медицинских учреждений, а также транспортная доступность.
Ранее сообщалось, что глава городского округа Дубна Максим Тихомиров проверил подготовку набережной реки Волги к пляжному сезону. Он оценил объем проделанной работы и указал на недостатки, которые надо оперативно исправить.
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