В Дубне пройдет открытие выставки «Наука. Знания. Возможности»

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya
Музей Дубны приглашает на открытие юбилейной выставки «Наука. Знания. Возможности», посвященной 30-летию создания Университета «Дубна». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В рамках выставки все желающие смогут узнать яркими моментами истории университета.
Стоит отметить, что выставка откроется 26 марта в 12:00. Вход свободный.
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Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
«Посетители выставки узнают: как проходит обучение, где молодые специалисты получают навыки научной работы и какие существуют возможности проявить творческий потенциал. В рамках выставки демонстрируются некоторые достижения в области виртуальной реальности и аддитивных технологий», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что выставка откроется 26 марта в 12:00. Вход свободный.
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Мира Полтева