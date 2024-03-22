Спасатели эвакуировали рыбака со льда Иваньковского водохранилища

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали рыбака со льда Иваньковского водохранилища. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу 112 обратился за помощью пожилой рыбак, который застрял в на водохранилище.
Стоит отметить, что благодаря вовремя прибывшим спасателям медицинская помощь рыбаку не потребовалась.
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«Выяснилось, что 69-летний мужчина утром отправился на рыбалку и по подмороженному ночью льду без труда добрался до места подледной ловли в 5 километрах от берега. Но в течение дня из-за весеннего тепла ледовая корка постепенно истончилась, поэтому рыболов обратился за помощью к спасателям. Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место вызова, подняли пенсионера на борт катера на воздушной подушке «Хивус-6» и доставили его на берег», — рассказал замначальника ПСЧ-215 Александр Проценко.
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Мира Полтева