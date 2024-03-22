В Дубне стартовала уборка общественных территорий

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Глава Дубны Максим Тихомиров поставил задачу коммунальщикам привести городской округ в порядок после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Работы в этом направлении ведутся полным ходом каждый день. Сотрудники сметают песок с тротуаров на общественных пространствах наукограда, собирают с улиц мусор. В апреле в рамках городской акции к бригадам МБУ «ЖКУ» присоединяться сотрудники предприятий и управляющих компаний. По традиции в месяц чистоты и благоустройства пройдут городские субботники», – говорится в сообщении.В городском округе составили план уборки. Там проведут сбор мусора, покраску различных объектов, промывку асфальта и плитки, мойку контейнерных площадок. При необходимости отремонтируют детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Кроме того, участники месяца чистоты и благоустройства удалят аварийные деревья, очистят газоны и займутся и опиловкой сухостоев.
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