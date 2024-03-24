В Дубне состоялась акция в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Фото: Пресс-служба администрации Дубны
В подмосковном городе Дубна состоялась акция в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Жители Дубны возложили цветы и мягкие игрушки в память о жертвах чудовищной трагедии, развернувшейся 22 марта в Красногорске.
Первая акция состоялась в 12:00, ещё одна пройдёт в 20:00. Все желающие могут прийти и зажечь свечу, почтив память погибших в «Крокус Сити Холле».
Фото: Пресс-служба администрации Дубны
В ходе своего вчерашнего обращения российский лидер Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Во всех городах приспущены государственные флаги, отменены культурные и спортивные мероприятия, а телеканалы исключили из сеток вещания развлекательные программы.
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Первая акция состоялась в 12:00, ещё одна пройдёт в 20:00. Все желающие могут прийти и зажечь свечу, почтив память погибших в «Крокус Сити Холле».
В ходе своего вчерашнего обращения российский лидер Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Во всех городах приспущены государственные флаги, отменены культурные и спортивные мероприятия, а телеканалы исключили из сеток вещания развлекательные программы.
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Евгения Парфентьева