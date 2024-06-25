В Дубну после реставрации вернулись мозаичные панно Нади Леже

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубну вернулись все 10 уникальных мозаичных панно художницы Нади Леже из коллекции портретов великих людей ХХ века. Их восстанавливали в дубненской мозаичной мастерской, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Последние четыре изображения – Льва Толстого, Зои Космодемьянской, Леонида Когана и Марселя Кашена – размещены на прежних местах, на аллее у ДК «Мир». Их реставрацией несколько месяцев занимался дубненский мозаичист Михаил Поляков. Он постарался максимально сохранить стиль автора, при этом добавив утраченные элементы», – отметили в администрации.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Теперь планируется реконструировать мозаичные портреты советских космонавтов, которые установлены на площади у ДК «Октябрь». Все работы рассчитывают завершить до октября, когда будет отмечаться 120-летие со дня рождения Леже.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
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