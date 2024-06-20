В Дубне вручили земельные сертификаты многодетным семьям

Фото: пресс-служба г.о. Дубна
Сертификаты на земельные участки вручили десяти многодетным семьям городского округа Дубна, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участки для многодетных семей выделили в Левобережье, в районе посёлка Ла-Кросс. Площадь каждого участка составляет от 10 до 15 соток — в зависимости от конфигурации. Вручение состоялось в торжественной обстановке», — говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что работа по выделению земельных участков многодетным семьям является одной из приоритетных и будет продолжена.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 году в Московской области бесплатные земельные участки получили более 500 многодетных семей, проживающих в 40 городских округах региона.
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