В Дубне бойцам в зону СВО передали мотовездеход

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В Дубне передали мотовездеход для бойцов на фронт. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров и депутат Московской областной Думы Александр Орлов передали мотовездеход на передовую.
С такой просьбой к депутату обратилась Наталья Калугина — руководитель комитета семей воинов Отечества в Дубне и супруга мобилизованного.
Её муж уже два года находится в зоне специальной военной операции (СВО). Наталья регулярно, каждый месяц, отправляется туда с гуманитарной помощью.
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С такой просьбой к депутату обратилась Наталья Калугина — руководитель комитета семей воинов Отечества в Дубне и супруга мобилизованного.
«Сейчас супруг Натальи находится в отпуске в Дубне. Нам удалось встретиться с ним лично. Он выразил благодарность за мотоцикл, отметив, что эта техника очень важна для передовой. Мотовездеход позволяет безопасно доставлять продукты бойцам по бездорожью и вывозить раненых в безопасное место. Благодаря своей незаметности для дронов в лесополосе, такой мотовездеход становится незаменимым помощником на передовой», — подчеркнул Максим Тихомиров.
Её муж уже два года находится в зоне специальной военной операции (СВО). Наталья регулярно, каждый месяц, отправляется туда с гуманитарной помощью.
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Мира Полтева