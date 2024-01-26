В двух парках Подмосковья 27 января проведут праздники санок

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Праздники, посвящённые санкам и тюбингам, состоятся в городских округах Домодедово и Пушкинский в субботу, 27 января, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
В лесопарке «Городской лес» в Домодедове запланирован фестиваль под названием «Парад санок и тюбингов». Гостей ждёт анимационная программа, интерактивные игры, а главным событием станет парад участников конкурса на самые креативные тюбинги и санки.
В городском парке Ивантеевки Пушкинского округа состоится фестиваль с конкурсом «Чудо-сани». Посетителей также ждёт концерт казачьего хора «Борода Folk», интерактивное выступление народного ансамбля «Поляне», катания на собачьих упряжках и тюбингах, спортивная эстафета и фотосет с ростовыми куклами.
Оба праздника откроются в 11 утра. Более подробная информация размещена на официальных сайтах и в социальных сетях парков.
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В городском парке Ивантеевки Пушкинского округа состоится фестиваль с конкурсом «Чудо-сани». Посетителей также ждёт концерт казачьего хора «Борода Folk», интерактивное выступление народного ансамбля «Поляне», катания на собачьих упряжках и тюбингах, спортивная эстафета и фотосет с ростовыми куклами.
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Лев Каштанов