В Подмосковье откроется выставка, посвященная творчеству Леонардо да Винчи

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открывается выставка, посвященная творчеству Леонардо да Винчи. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка «3 Da Винчи» начнет принимать посетителей 3 февраля.
Стоит отметить, что на открытии гости смогут услышать неоклассическую симфоническую сюиту московского композитора, сопредседателя социокультурной инициативы «Время Человека» Тиграна Джагера «Тайная вечеря Леонардо да Винчи — CenacoloVinciano».
Выставка будет работать до 15 апреля 2024 года.
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«На выставке представлены экспонаты, созданные с помощью цифрового масштабирования и 3D-печати. <…> Проект посвящен синтезу искусств, наук и высоких технологий. Посетители смогут погрузиться в атмосферу мастерской великого инженера, художника, изобретателя и ученого эпохи Возрождения. Ключевым событием станет демонстрация полноформатной копии фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи из трапезной доминиканского монастыря Санта Мария деле Грацие», — рассказали в министерстве.
Выставка будет работать до 15 апреля 2024 года.
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Мира Полтева