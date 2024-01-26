В Подмосковье откроется выставка, посвященная творчеству Леонардо да Винчи

Концерт «Мне этот бой не забыть нипочем…», посвящённый памяти поэта, актёра и исполнителя песен Владимира Высоцкого, состоится в клубе «Надежда» в Котельниках в воскресенье, 28 января, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.