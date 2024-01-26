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В Подмосковье откроется выставка, посвященная творчеству Леонардо да Винчи

26 января 2024, 10:07
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открывается выставка, посвященная творчеству Леонардо да Винчи. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка «3 Da Винчи» начнет принимать посетителей 3 февраля.

«На выставке представлены экспонаты, созданные с помощью цифрового масштабирования и 3D-печати. <…> Проект посвящен синтезу искусств, наук и высоких технологий. Посетители смогут погрузиться в атмосферу мастерской великого инженера, художника, изобретателя и ученого эпохи Возрождения. Ключевым событием станет демонстрация полноформатной копии фрески «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи из трапезной доминиканского монастыря Санта Мария деле Грацие», — рассказали в министерстве.


Стоит отметить, что на открытии гости смогут услышать неоклассическую симфоническую сюиту московского композитора, сопредседателя социокультурной инициативы «Время Человека» Тиграна Джагера «Тайная вечеря Леонардо да Винчи — CenacoloVinciano».

Выставка будет работать до 15 апреля 2024 года.

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В здании бывшей больницы посёлка Речицы открыли детскую поликлинику
25 января 2024, 22:02

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В посёлке Речицы Раменского городского округа торжественно открыли поликлинику для детей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Теперь у неё отдельное здание.
«Это очень важный социальный объект для жителей – медицинскую помощь здесь получают более 3,5 тыс детей. В здании провели ремонт, заменили водопровод, канализацию и электрику, выполнили косметические работы. Для медучреждения закупили мебель и оборудование», – говорится в сообщении.
В поликлинике организовали отдельные входы для детей с симптомами заболеваний и пришедших на плановый осмотр, обустроили зоны ожидания, регистратуру, установили инфомат.

Ранее в здании размещалась больница.

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В Котельниках состоится концерт памяти Владимира Высоцкого
25 января 2024, 17:06

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Концерт «Мне этот бой не забыть нипочем…», посвящённый памяти поэта, актёра и исполнителя песен Владимира Высоцкого, состоится в клубе «Надежда» в Котельниках в воскресенье, 28 января, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«На концерте прозвучат популярные и любимые песни Владимира Высоцкого в исполнении шоу-театра и солистов группы «Ковёр-самолет», — отмечается в сообщении.

Вход свободный. Концерт начнётся в три часа дня. Адрес клуба «Надежда»: город Котельники, микрорайон Ковровый, дом №12.

Шоу-театр «Ковёр-самолёт» существует с 1992 года. Исполнители работают в жанре мюзикл, сочетающим вокал, хореографию и актёрское мастерство. Коллектив отмечен множеством наград различных конкурсов и фестивалей.

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#котельники
#культура
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Музею-заповеднику «Горки Ленинские» в 2024 году исполняется 75 лет
25 января 2024, 16:25

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник «Горки Ленинские» отмечает свое 75-летие. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Музей-заповедник «Горки Ленинские» начал свою деятельность 6 февраля 1949 года и носил тогда называние Дом-музей В. И. Ленина в Горках.

«В истории музея было много поворотных моментов: в 1953 году он мог стать детским домом, а в 1990-х закрыться совсем. Но он всегда шел в ногу со временем, решал идеологические, воспитательные, образовательные, познавательные и другие задачи. В 1992 году музей-заповедник был передан в Министерство культуры Российской Федерации. <…>Территория и объекты музея-заповедника стали площадкой для съемок более 200 фильмов. Сегодня музей располагает развитой инфраструктурой», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в настоящий момент в «Горки Ленинские» входят четыре музея: музей-усадьба «Горки», Научно-культурный центр «Музей В. И. Ленина», Музей крестьянского быта, музей «Кабинет в квартира В. И. Ленина в Кремле», а также Мемориальный гараж.

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#музей
#заповедник
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#горки ленинские
#подмосковье
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Мастер из Подмосковья стала лауреатом всероссийского конкурса новогодних игрушек
25 января 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Мастерица Юлия Соколова из городского округа Красногорск получила диплом второй степени по итогам конкурса праздничных украшений «Новогодняя игрушка России», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В конкурсе приняли участие более 90 человек из разных регионов России, они прислали более 250 игрушек. В число лучших вошли 17 претендентов из Московской, Амурской, Свердловской, Магаданской областей и Хабаровского края. Ещё 15 мастеров получили специальные дипломы жюри», — говорится в сообщении.

Победителей и лауреатов отбирали в пяти номинациях. В число лауреатов вошла и Юлия Соколова.

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#культура
#конкурс
#мастер
#красногорск
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Подмосковный гастрофестиваль «Русский холодец» проведут на новом месте
25 января 2024, 13:34

Пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Традиционный областной гастрономический фестиваль впервые пройдёт в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада, праздник состоится в субботу, 27 января, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В рамках фестиваля состоится конкурс «Царь-холодец». Блюда-участники будут соревноваться в номинациях «Самый красивый», «Самый большой» и «Самый оригинальный рецепт». Кроме того, по итогам конкурса будет вручён приз зрительских симпатий», — отмечается в сообщении.

В программе праздника также концерт, конкурс частушек, анимация для детей, танец-флешмоб и спортивно-развлекательное мероприятие «ХОЛОДЕЦкие забавы». На фестивале также будет работать ярмарка мастеров народных промыслов.

Конкурс начнётся в 10:30, основная программа праздника стартует в полдень.

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В Коломне открыта выставка картин под открытым небом
#гастрономия
#фестиваль
#павловский посад
#праздник
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В Петербурге открылась выставка «Вера в Победу!»
24 января 2024, 20:23

Фото: istockphoto.com/Urbanscape

В Государственном музее спорта В Санкт-Петербурге открылась выставка «Вера в Победу!».
Отмечается, что выставка посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

На выставке представлены фотографии, документы, награды, книги, различные артефакты. На открытии мероприятия были вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, заслуженный мастер спорта СССР Галина Зыбина, директор Государственного музея спорта Александр Дубинин, и председатель Общественного совета при Комитете по физической культуре и спорту, главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Как передаёт «Петербургский дневник», саму выставку можно будет посетить до 24 февраля.

Ранее сообщалось, что в музее Владимира Набокова СПбГУ в Санкт-Петербурге 29 января откроется выставка «Тайный узор в явной судьбе», посвящённая первой дипломированной лётчице России Лидии Зверевой.

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В Подмосковье работает выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…»
#выставка
#документы
#мероприятия
#культура
#санкт-петербург
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Кинокритик Шпагин назвал слабым и неудачным фильм Сокурова «Сказка»
24 января 2024, 19:01

Фото: istockphoto.com/batuhan toker

Киновед и кинокритик Александр Шпагин не согласился с признанием фильма «Сказка» режиссёра Александра Сокурова лучшим на кинопремии «Белый слон».
Он высказал мнение о том, что эта картина режиссёра получилась неудачной и слабой.

«Не согласен с признанием «Сказки» Сокурова лучшим фильмом. Результаты нашей премии политизированы, так как они пребывают в либеральном дискурсе. «Сказка» — нашумевший запрещённый фильм. На мой взгляд, Сокуров создал ужасный прецедент, когда абсолютно не политическая картина была запрещена без объяснения причин. При этом сам фильм оказался слабым, неудачным. Он лишь визуально очень выразителен, но задуматься не о чём», — отметил в беседе с NEWS.ru Шпагин.

Кроме это, он выразил сожаление о том, что такой картиной режиссёр завершил карьеру именно этой картиной.

Ранее в Голицыно пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов – участников кинофестиваля Short Film Days.

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#картина
#кинотеатры
#премьера
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Коломенский музей пастилы отмечает юбилей
24 января 2024, 16:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музею «Коломенская пастила» исполнилось 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Музей работает в городском округе Коломна с 24 января в 2009. Каждый год музей принимает свыше 60 тысяч гостей.

«Коломенская пастила, её образ и вкус были собраны по крупицам из архивных документов, музейных фондов и русской литературы. Мы не кондитеры в обычном понимании, а музейные исследователи и реконструкторы, производим только то, что имеет историческую ценность<…>Сейчас коломенская пастила является брендом № 1 Коломны и входит в топ-10 «Вкусов России»,— поделилась основатель музея, руководитель музейно-творческого кластера «Коломенский Посад» Наталья Никитина.

Стоит отметить, что именно коломенская пастила представлена как национальный продукт России в Гастрономе № 1 на Красной площади.

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#музей
#пастила
#коломна
#подмосковье
#юбилей
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Литэксперт Корнев назвал «Туннель» Яны Вагнер самым ожидаемым в этом году
24 января 2024, 16:21

Фото: istockphoto.com/Dima Berlin

Литературный эксперт, основатель литературного агентства по написанию книг Александр Корнев перечислил самые ожидаемые книги этого года, к числу первых ихз которых отнёс роман-катастрофу «Туннель» писательницы Яны Вагнер.
Далее он назвал книгу «Двести третий день зимы» Ольги Птицовой и биографию Илона Маска.

«У Арнольда Шварценеггера когда-то вышла книга «Моя самая правдивая история», в которой он отошёл от классических канонов биографии, где авторы, как правило, превозносят себя. У Шварценеггера — это история простого мальчика, который постепенно добился невиданных высот, причём в абсолютно разных отраслях. Если книга Маска будет такой, я её с удовольствием прочту», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Корнев.

Также он отметил книгу Робертса Польски «Жизнь без свободы воли», которая также, по его мнению, обретёт популярность после выхода в свет.

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#книга
#литература
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