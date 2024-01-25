В Котельниках состоится концерт памяти Владимира Высоцкого

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«На концерте прозвучат популярные и любимые песни Владимира Высоцкого в исполнении шоу-театра и солистов группы «Ковёр-самолет», — отмечается в сообщении.
Вход свободный. Концерт начнётся в три часа дня. Адрес клуба «Надежда»: город Котельники, микрорайон Ковровый, дом №12.
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