В Подмосковье пройдут мероприятия к дню рождения А.С. Пушкина в парках

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В парках Подмосковья пройдут мероприятия, приуроченные к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Пушкинская неделя», приуроченная к 225-летию поэта пройдет со 2 по 8 июня.
Полный список парков, в которых пройдут мероприятия можно найти на официальном сайте министерства.
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«Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года. В честь этого события в подмосковных парках подготовлена праздничная программа. В парке «Захарово» в Одинцове 2 июня с 11:00 посетителей ждут концертные и театрализованные программы, лекторий под открытым небом, творческие мастерские и арт-пространство. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве 6 июня пройдет праздничная программа «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала». В концертной программе примут участие местные творческие коллективы. Помимо этого, посетители смогут принять участие в Пушкинском балу, квесте и литературном квизе», - поделились в пресс-служба министерства.
Полный список парков, в которых пройдут мероприятия можно найти на официальном сайте министерства.
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Мира Полтева