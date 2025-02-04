В Горках Ленинских на Масленицу сожгут самое высокое чучело в России

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В музее-заповеднике «Горки Ленинские»1 марта будет сожжено самое высокое в России чучело. Гостей ждёт «Арт-Масленица», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В течении всей масленичной недели, начиная с 24 февраля, посетители музея-заповедника смогут побывать на семейных музейных и этнографических программах, посвящённых проводам зимы.
Как отметили в министерстве, завершатся проводы зимы сжиганием самого большого чучела Масленицы в России.
Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».
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«Гостей ждут историческая экскурсия «История любви. Блины для конспирации» об истории знакомства Ленина и Крупской, масленичные гуляния в парке музея-усадьбы, музейная программа «Ух ты, Масленица» в Музее крестьянского быта», – рассказали в министерстве.Также пройдёт Фестиваль русской кухни с блинным рынком, трапезной на сеновале, детской программой с мастер-классами и спектаклем. Будут работать арт-объекты и фотозоны.
Как отметили в министерстве, завершатся проводы зимы сжиганием самого большого чучела Масленицы в России.
Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».
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Лора Луганская