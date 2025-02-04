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В Горках Ленинских на Масленицу сожгут самое высокое чучело в России

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В музее-заповеднике «Горки Ленинские»1 марта будет сожжено самое высокое в России чучело. Гостей ждёт «Арт-Масленица», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В течении всей масленичной недели, начиная с 24 февраля, посетители музея-заповедника смогут побывать на семейных музейных и этнографических программах, посвящённых проводам зимы.
«Гостей ждут историческая экскурсия «История любви. Блины для конспирации» об истории знакомства Ленина и Крупской, масленичные гуляния в парке музея-усадьбы, музейная программа «Ух ты, Масленица» в Музее крестьянского быта», – рассказали в министерстве.
Также пройдёт Фестиваль русской кухни с блинным рынком, трапезной на сеновале, детской программой с мастер-классами и спектаклем. Будут работать арт-объекты и фотозоны.

Как отметили в министерстве, завершатся проводы зимы сжиганием самого большого чучела Масленицы в России.

Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».

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Россиянка выиграла «порно-Оскар» за режиссуру
05 февраля 2025, 19:08

Фото: iStock/ fabioderby

Россиянка Юлия Зорькина, также известная как Julia Grandi или Juliana Grandi, завоевала «порно-Оскар» за режиссуру. Премия AVN Awards 2025 прошла накануне в Лас-Вегасе, сообщил телеканал 78.ru.
Подчеркивалось, что 37-летняя уроженка Санкт-Петербурга появилась и в другой номинации — «Женщина года в индустрии для взрослых», но забрать приз она не смогла.

В Санкт-Петербурге девушка окончила школу и пошла учиться в университет на журналиста, но вдруг решила начать работать в порноиндустрии.

Юлия Зорькина снималась более чем в 50 фильмах. После такого опыта россиянка решила открыть собственное агентство по поиску моделей для фильмов для взрослых. Потом Зорькина начала заниматься режиссурой: на ее счету уже более 30 проектов. Юлия является обладательницей девяти наград в порноиндустрии, в том числе в ее коллекции три «порно-Оскара».

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Темой клинского фестиваля «Самоварное настроение» станут русские валенки
03 февраля 2025, 23:45

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Клину 8 февраля проведут VIII традиционный зимний гастрономический фестиваль «Самоварное настроение». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Мероприятие посвящено чайным традициям разных исторических эпох. Гостей ждут в парке «Сестрорецкий», тачало – в полдень. Темой фестиваля в этом году станут русские валенки. На нём проведут конкурс по растопке самоваров на время, забег в гигантских валенках, квесты, гадания, эстафеты, устроят валеночный тир. Состоится выставка старинных самоваров из личных коллекций клинчан», – рассказали в ведомстве.
Желающих будут угощать ароматным горячим чаем из самоваров, печеньем, леденцами и другими сладостями.Посетителей ждут народные гуляния и музыкальная интерактивная программа в фольклорном стиле. Завершит праздник концерт с участием театра песни «Столица» и ансамбля «Матрёна Арт».

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Умер актер Олег Новиков
03 февраля 2025, 19:41

Олег Новиков (Фото: соцсети)

Актер Олег Новиков умер на 65-м году жизни. Как сообщили его коллеги по цеху в Государственном академическом театре драмы им. Волкова, мужчина боролся с тяжелым заболеванием.
«2 февраля после тяжелой болезни скончался артист Волковского театра Олег Валентинович Новиков. Ему было всего 64... Последней большой работой Олега Новикова стала роль отца Любы в пронзительном спектакле «Калина красная» Василий Шукшина. Этой трогательной ролью он как бы попрощался со зрителями, которым верно служил всю свою жизнь...» — сказано в сообщении.
Как уточнили руководители театра, Новикова похоронят в грядущую среду, 5 февраля. Попрощаться со звездой экрана можно будет в Ярославле, где расположен ритуальный центр «Похоронный дом Некрополь».

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Приём заявок на всероссийский конкурс культурных проектов завершится 6 февраля
03 февраля 2025, 09:05

Фото: istockphoto.com/Vladimir_Timofeev

Заявочная кампания грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив близится к завершению: последним днём её работы станет 6 февраля, соискателям предлагается представить проекты в сфере искусства, культуры и креативных индустрий, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс принимаются работы по двенадцати направлениям: «Единство с судьбой России», «Место силы», «Мы вместе», «Культурный код», «Нация созидателей», «Страна возможностей», «Многонациональный народ», «Молодые лидеры», «Нравственные ориентиры», «На страже Отечества», «Наша сила в правде» и «Крепкая семья», — говорится в сообщении.
При подаче заявки также отмечается, какой из 17 заявленных организаторами конкурса традиционных ценностей соответствует проект. В перечне есть такие ценности, как милосердие, коллективизм, созидательный труд, крепкая семья, патриотизм и пр.

Заявки принимаются от некоммерческих и коммерческих организаций, а также от индивидуальных предпринимателей.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.

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Актриса из «Игры в кальмара» Ли Джу-щиль умерла от рака
02 февраля 2025, 21:32

Фото: iStock/ jorgeantonio

Актриса из Южной Кореи Ли Джу-щиль умерла от онкологического заболевания, сообщило издание en.yna.co.kr.
Издание уточнило, что у Ли Джу-щиль обнаружили рак желудка около трех месяцев назад. Медицинские работники подтвердили, что у артистки остановилось сердце.

Ли Джу-щиль начала работу в 1965 году как театральная актриса. Она принимала участие во многих громких постановках Южной Кореи. В 1993 году у артистки выявили рак молочной железы. В 2000 году она смогла побороть онкологические заболевание.

Ли Джу-щиль сыграла роль мать экс-офицера полиции Хван Чжун-Хо во втором сезоне «Игры в кальмара». Фильмография актрисы насчитывает порядка 60 работ.

Ранее сообщалось, что умер актер, известный по фильму «Бумер» режиссера Петра Буслова Анатолий Зобнин.

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