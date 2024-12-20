В «Новом Иерусалиме» представят обновлённую карету патриарха Никона

Оригинал
24 декабря в музее «Новый Иерусалим» после масштабной реставрации представят карету патриарха Никона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Это уникальный исторический памятник, один из немногих сохранившихся в мире образцов экипажного дела XVII века. Редкий экспонат несколько столетий находился в Ново-Иерусалимском монастыре, а в 1920 году попал в музейное собрание. Сильно повреждённая карета была сохранена усилиями музейщиков и к 420-летию патриарха Никона заняла место в постоянной экспозиции музея.
Восстановление кареты стало крупнейшим реставрационным проектом «Нового Иерусалима».
Читайте также:
Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья
Каширские школьники узнали старинные новогодние и рождественские традиции
День рождения Каширского краеведческого музея отметят праздничной программой
Восстановление кареты стало крупнейшим реставрационным проектом «Нового Иерусалима».
«Когда удаётся отреставрировать практически утраченный экспонат с более чем 300-летней историей, это большой успех. За ним стоит огромный труд. Этот реставрационный проект стал результатом работы нескольких поколений музейщиков. Получив вторую жизнь, карета теперь станет ключевым историческим артефактом экспозиции музея», — сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.Презентация кареты состоится 24 декабря в полдень. Увидеть обновлённый уникальный исторический артефакт можно в разделе «Новый Иерусалим. Памятник истории и культуры XVII–XXI веков». В нём представлено ещё несколько подлинных вещей, принадлежавших патриарху Никону.
Читайте также:
Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья
Каширские школьники узнали старинные новогодние и рождественские традиции
День рождения Каширского краеведческого музея отметят праздничной программой
Лора Луганская