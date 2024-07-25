В Горках Ленинских представят арт-проект молодых художников «Быть здесь»

Фото: пресс-служба Министерстве культуры МО
На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» 11 августа открывается проект «Быть здесь». Авторы – студенты и выпускники Института современного искусства Иосифа Бакштейна, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Более 40 работ художников – от инсталляций и скульптур до саунд-арта – будут представлены на трех площадках: на территории музея, в лесной ландшафтной зоне и в реконструируемом здании соседнего посёлка.
В рамках проекта «Быть здесь» молодые художники размышляют над контурами городской и природной среды. Законсервированное бетонное здание, изначально задуманное как выставочное пространство на границе города и леса, стало арт-лабораторией и входной точкой для зрителей.
Экспозиция будет работать до 15 сентября.
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«Горки Ленинские» уделяют особое внимание проектам с участием талантливой молодёжи. Студенты театральных и художественных вузов регулярно приезжают в музей на выездные семинары. Этот проект начинает совершенно новое направление – site-specific. Нам хотелось бы, чтобы музей стал настоящей творческой лабораторией», – подчеркнул директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.
В рамках проекта «Быть здесь» молодые художники размышляют над контурами городской и природной среды. Законсервированное бетонное здание, изначально задуманное как выставочное пространство на границе города и леса, стало арт-лабораторией и входной точкой для зрителей.
Экспозиция будет работать до 15 сентября.
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Лора Луганская