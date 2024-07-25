В подмосковной усадьбе Федино отреставрируют историческую церковь

Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия МО
Церковь в подмосковной усадьбе Федино, входящей в федеральный список памятников культуры, отреставрируют, разрешение на эти работы выдало Главное управление культурного наследия Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Разрешение предусматривает восстановление слоёв отделки и покрытий из керамической черепицы, отделку барабанов верхнего яруса и закомар, а также реставрацию кладки в интерьере и реставрацию оконных переплётов с воссозданием утраченных элементов», — говорится в сообщении.Усадьба Федин расположена в одноименном селе на территории городского округа Воскресенск. В конце XIX века эта усадьба принадлежала предводителю дворянства Павлу Ахлестышеву. Он заказал проект усадебной церкви у известного архитектора Владимира Суслова. Церковь по этому проекту построили в начале ХХ века.
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