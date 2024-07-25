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В подмосковной усадьбе Федино отреставрируют историческую церковь

25 июля 2024, 11:40
Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия МО

Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия МО

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Церковь в подмосковной усадьбе Федино, входящей в федеральный список памятников культуры, отреставрируют, разрешение на эти работы выдало Главное управление культурного наследия Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.


«Разрешение предусматривает восстановление слоёв отделки и покрытий из керамической черепицы, отделку барабанов верхнего яруса и закомар, а также реставрацию кладки в интерьере и реставрацию оконных переплётов с воссозданием утраченных элементов», — говорится в сообщении.
Усадьба Федин расположена в одноименном селе на территории городского округа Воскресенск. В конце XIX века эта усадьба принадлежала предводителю дворянства Павлу Ахлестышеву. Он заказал проект усадебной церкви у известного архитектора Владимира Суслова. Церковь по этому проекту построили в начале ХХ века.

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#культура
#реставрация
#воскресенск
#церковь
В Кронштадте открылась «Морская почта»
25 июля 2024, 20:32

Фото: iStock/I_Valentin

В преддверии Дня Военно-морского флота на Якорной площади в Санкт-Петербурге в Кронштадте начала работу «Морская почта».
Напомним, что «Морская почта» является проектом издания «Петербургский дневник».

«С радостью открываем «Морскую почту» «Петербургского дневника». Второй год подряд мы создаем этот проект в центре Кронштадта. Приятно, что губернатор Петербурга Александр Беглов и руководство ВМФ доверяет нам реализовывать этот проект. В прошлом году это начинание показало свою востребованность. Посетители отправили около 10 тысяч открыток. Уверен, что проект будет востребован и в этом году», – прокомментировал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

А в Москве в киноцентре «Октябрь» стартовал необычный фестиваль эмпатии «Плакать полезно». Мероприятие открылось с показа фильма «Хатико: Самый верный друг» Лассе Халльстрёма.

«Все 16 лет работы компании наши фильмы заставляли людей смеяться, плакать, волноваться, влюбляться, ненавидеть и радоваться. Терапевтический эффект кинематографа натолкнул нас на мысль: создать безопасное пространство для выражения чувств — фестиваль эмпатии», — приводит «Вечерняя Москва» слова директора по маркетингу кинопрокатной компании «Вольга» Виктории Лариной.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне в рамках подмосковного проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов.

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#почта
#фестиваль
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#санкт-петербург
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В музее-заповеднике Менделеева и Блока пройдёт ежегодный поэтический праздник
25 июля 2024, 19:36

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике Дмитрия Менделеева и Александра Блока в городском округе Солнечногорск 4 августа проведут Праздник поэзии. В этом году он будет посвящён памяти Блока, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Впервые поэтический праздник состоялся в 1970 году. С тех пор мероприятие традиционно проводят в первое воскресенье августа. В разное время его гостями были Евгений Евтушенко, Константин Симонов, Павел Антакольский, Расул Гамзатов, Римма Казакова, Ираклий Андроников и другие известные поэты и писатели», – отметили в министерстве.
Праздник пройдёт в двух усадьбах – Шахматово и Тараканово. В 11 часов он начнётся в усадьбе Тараканово. В программе – открытие выставок и панихида по Блоку в храме Архангела Михаила, поэтическое шествие из одной усадьбы в другую, выступление поэтов и гостей у валуна в Шахматове, открытый микрофон.

В музыкальной части праздника – выступление ансамбля «Русский тембр» Московской областной филармонии. Кроме того, детям и взрослым предложат поучаствовать в творческих мастер-классах.

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#подмосковье
#московская область
#музей
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#праздник
#поэзия
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В Московской области в рамках проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов
25 июля 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

В этом сезоне в рамках подмосковного проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов. Для этого в Московской области задействуют 46 площадок в 35 населённых пунктах 25 городских округов, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Проект «Кинопарк» стартовал на территории региона в 2016-м – в Год российского кино. Это бесплатные показы фильмов для зрителей на больших экранах, которые проходят под открытым небом в парках и на других открытых площадках Подмосковья. Цель проекта – создание доступных общественных точек для полезного культурного досуга жителей и гостей региона, популяризация отечественного кинематографа», – отметили в министерстве.
Репертуар в основном состоит из современных российских художественных и анимационных фильмов, классики советского кинематографа. В этом году в списке фильмов для проката – «Баба Яга спасает мир», «Летучий корабль», «Онегин», «Пушистые спасатели. Новая команда» и другие. Сеансы начинаются в 21:30.

В августе в Подмосковье традиционно пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». В летних кинотеатрах покажут новейшие российские фильмы «Воздух» режиссёра Алексея Германа-младшего, «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко, «По щучьему велению» Александра Войтинского.

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#московская область
#подмосковье
#искусство
#культура
#минкульттуризма мо
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В Горках Ленинских представят арт-проект молодых художников «Быть здесь»
25 июля 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Министерстве культуры МО

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» 11 августа открывается проект «Быть здесь». Авторы – студенты и выпускники Института современного искусства Иосифа Бакштейна, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Более 40 работ художников – от инсталляций и скульптур до саунд-арта – будут представлены на трех площадках: на территории музея, в лесной ландшафтной зоне и в реконструируемом здании соседнего посёлка.
«Горки Ленинские» уделяют особое внимание проектам с участием талантливой молодёжи. Студенты театральных и художественных вузов регулярно приезжают в музей на выездные семинары. Этот проект начинает совершенно новое направление – site-specific. Нам хотелось бы, чтобы музей стал настоящей творческой лабораторией», – подчеркнул директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.
В рамках проекта «Быть здесь» молодые художники размышляют над контурами городской и природной среды. Законсервированное бетонное здание, изначально задуманное как выставочное пространство на границе города и леса, стало арт-лабораторией и входной точкой для зрителей.

Экспозиция будет работать до 15 сентября.

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#культура
#искусство
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#горки ленинские
#подмосковье
#московская область
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Раскрыт внешний вид открыток для «Морской почты» в Петербурге
24 июля 2024, 20:11

Фото: iStock/eugenesergeev

В честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте в рамках работы «Морской почты» на Якорной площади в Кронштадте в Санкт-Петербурге были изготовлены авторские открытки учеников Детской художественной школы (ДХШ) имени Аникушина.
Отмечается, что среди изображений на открытках салют в Кронштадтской гавани, Петровский парк с памятником Петру, матросы, подбрасывающие бескозырки на фоне Морского собора в честь праздника и т. д.

«Самая новая, изготовлена взрослым преподавателем. Это перенесённый на открытку офорт, изображающий форт Кроншлот. В этом году благодаря национальному проекту «Образование» мы купили новый офортный станок и стали проводить Дни печатной графики. Сейчас офортами почти никто не занимается, но мы решили эту технику возродить», – пояснила в беседе с «Петербургским дневником» преподаватель ДХШ Римма Ремишевская.

Ранее сообщалось, что 25 июля в Кронштадте снова заработает «Морская почта «Петербургского дневника».

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#санкт-петербург
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Арт-выходной «Праздник изразца» проведут в Зарайске в двухдневном формате
24 июля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» 10 и 11 августа пройдёт арт-выходной «Праздник изразца». Сделать его двухдневным решили в этом году, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Праздник проводится в Зарайске в третий раз, но уже успел стать традиционным летним мероприятием, объединяющим современных художников и любителей искусства. Гостей ждут показ мод, выставки, мастер-классы, встречи с художниками-керамистами и концерты под открытым небом.

В субботу, 10 августа, зрителей соберёт показ мод. Уникальные работы представят художники-модельеры, а моделями для демонстрации одежды смогут стать гости программы.

В этот день для свободного посещения будут открыты выставки «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» в Богоявленской башне кремля, а также «Искусство в ремесле. Круг гончара» в здании Присутственных мест. Кроме того, на территории Зарайского кремля начнёт работу выставка современной авторской керамики, стекла и дерева «Открытый периметр». Экспонаты будут выставлены под открытым небом. Свои произведения специально для этой экспозиции привезут художники Абрамцева, Гжели, Скопина и Москвы.

Также в субботу в «Открытых мастерских» все желающие под руководством керамистов смогут освоить азы гончарного ремесла и изготовить изразец. Вечером гостей ждёт шоу художника Михаила Садовникова «Круговорот».

Воскресенье, 11 августа, посвятят детскому творчеству. Работы юных мастеров будут выставлены наравне с произведениями профессиональных художников. Выставка на траве «Юность Гжели» заработает в Зарайском кремле впервые и представит работы маленьких художников.

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#минкульттуризма мо
#фестиваль
#зарайск
#зарайский кремль
#подмосковье
#московская область
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Международный яблочно-книжный фестиваль в Коломне проведут в новом формате
24 июля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Коломне 7 и 14 сентября состоится XII Международный яблочно-книжный фестиваль. В этом году мероприятие будет проходить две субботы подряд, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит в городе с 2011 года и за это время стал ключевым культурным и литературным событием Подмосковья. Уникальный формат сочетает литературу, садоводство, искусство, музыку, театр и гастрономию. Атмосфера старинного русского города придает событию особый стиль. Основная программа развернётся в исторической части Коломны 7 сентября и будет дополнена более камерной в Парке Мира 14 сентября.
«Тема этого года – «Угощение садом». В старину садом угощали, как изысканным блюдом. «Угостить садом» означало прогулку, любование видами, вдыхание ароматов цветущих растений и плодов, беседы, философские размышления, наслаждение звуками сада, умиротворение, чтение книг, уединение и изучение», – пояснили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестивальная программа включает выступления известных авторов и обсуждение бестселлеров нон-фикшн на сцене «Открытой литературной студии»; презентации книжных новинок в «Издательском павильоне» и программу встреч с детскими издательствами; спектакли в интерьерах города; «музыку на траве», концерты в скверах и на набережной; дегустации продуктов; книжный и детский маркеты.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музыкальной программе – музыка звучащего сада от фолка до оркестровой музыки в современном ее понимании. Театральная программа объединит спектакли об отношениях людей, которые надо взращивать, чтобы получить заслуженные плоды.

«Городской обед» во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в этом году будет угощать плодами. Гостям расскажут о старинных рецептах варенья и предложат сварить своё.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

7 сентября мероприятия фестиваля пройдут в сквере им. Зайцева, сквере им. Гагарина, музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», музее-лаборатории «Шёлковая фабрика», на Москворецкой набережной и в других локациях Коломны.

Подробную информацию о фестивале можно найти на его сайте.

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#фестиваль
#коломна
#яблоки
#книги
#подмосковье
#московская область
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Жителей Подмосковья пригласили на грантовый конкурс фестиваля «Морфология улиц»
24 июля 2024, 15:53

Фото: сайт фестиваля «Морфология улиц»

9 августа в Тюмени состоится очная защита проектов Всероссийского конкурса молодёжных проектов в рамках проекта паблик-арта «Морфология улиц». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Проект развивает уличное искусство Тюмени с 2017 года, а с 2023-го стал международным, укрепив позицию города как молодого центра паблик-арта в России. В грантовом конкурсе могут принимать участие граждане России в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Максимальный размер гранта – 600 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
Подробно с проектом можно ознакомиться в соцсети «ВКонтакте».

Зарегистрироваться на грантовый конкурс можно на платформе ФГАИС «Молодёжь России».

Заявочная кампания заканчивается 28 июля 2024 года в 18 часов по московскому времени. Физическое лицо может представить не более одной заявки по 16 номинациям.

Защита проектов пройдёт в мультицентре «Контора пароходства» по адресу: г. Тюмень, ул. 25 Октября, д. 23А, стр. 1

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#культура
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#граффити
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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В усадьбе Гребнево проведут масштабный культурно-просветительский фестиваль
24 июля 2024, 10:29

Фото: пресс-службе администрации г. о. Щёлково

В усадьбе Гребнево 4 августа пройдёт культурно-просветительский фестиваль «Один день в русской усадьбе». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково.
«Это совместный проект Русского географического общества и Ассоциации владельцев исторических усадеб. Концепция фестиваля основана на реконструкции усадебной жизни XIX века. На день гости переносятся в эту атмосферу и оказываются в центре культурного события, наполненного творчеством, музыкой, дворянскими обычаями и традициями», – говорится в сообщении.
В программе - волонтёрский субботник; фотовыставка, посвящённая прошлому и настоящему русских усадеб; круглый стол по сохранению культурного наследия; документальные фильмы «Возрождённые усадьбы России» и VR-фильм «Россия. Виртуальное путешествие» от «Русского географического общества». Также на фестивале пройдут мастер-класс по игре в крокет и концерт «Музыка в русской усадьбе».

Вход будет бесплатным. Фестиваль продлится с 10 до 18 часов.

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