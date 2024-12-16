В Кашире стартовала акция по профилактике ДТП с детьми

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, стартовало 16 декабря в городском округе Кашира, оно продлится до 12 января, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции будут мониторить дороги, расположенные рядом с образовательными учреждениями и проверять водителей автобусов на соблюдение правил организованной перевозки групп детей», — говорится в сообщении.Сотрудники ГАИ также напоминают родителям, что необходимо контролировать места детских катаний на санках, лыжах и конках: это не должно происходить рядом с проезжей часть. Кроме того, нельзя перевозить ребёнка в санках через дорогу. А водителям следует проявлять особое внимание и выбирать скорость с учётом того, что на дорогу может выбежать ребёнок.
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