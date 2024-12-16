В Кашире стартовала акция по профилактике ДТП с детьми

Приближаются новогодние праздники. Россиянам хочется порадовать себя и своих близких вкусными и полезными блюдами. И, как правило, ни один праздничный стол не обходится без рыбы, которая является не только изысканным деликатесом, но и обеспечивает организм полноценным белком и жирными кислотами.