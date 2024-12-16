В каширский посёлок Новосёлки приедет мобильный медицинский комплекс

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
«Мобильный медицинский комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен», — сказал заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.В рамках профилактического осмотра в передвижном комплексе пациентам предложат пройти анкетирование, антропометрию, измерить артериальное давление, сдать кровь на клинический анализ, проверить уровень глюкозы и холестерина, а также сделать ЭКГ. Кроме того, предусмотрен осмотр у терапевта.
Мобильный медицинский комплекс будет работать у дома №3 по Центральной улице с девяти утра до полудня. Желающие пройти осмотр должны будут взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
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