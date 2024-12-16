Каширские долголеты съездили на экскурсию в Коломну

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Экскурсию в Коломну организовали для участников программы «Активное долголетие» из городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гости из Каширы прошлись по исторической части города, посетили Коломенский кремль и услышали о его прошлом, а также посетили Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь. Здесь в качестве экскурсовода каширских долголетов встретил один из послушников. Он рассказал о святынях, укладе и истории монастыря», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В администрации округа напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Для участников проект проводят различные спортивные, интеллектуальные и творческие занятия. Записаться на любое из них в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147.
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