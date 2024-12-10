В Госдуме объяснили цену в 400 тысяч рублей на билеты в Большом театре

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Большой театр продает лишь часть билетов по цене в 400 тысяч рублей, так как они предназначены для богатых предпринимателей, миллиардеров. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев.
«Театр продает только часть билетов за такую высокую цену. У нас есть успешные и богатые предприниматели, которые могут купить билеты по такой цене. Мое мнение: наверное, неправильно, если миллиардеры покупают билеты по низкой цене», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.По его словам, столь высокая стоимость билетов обусловлена необходимостью театра поддерживать свой престиж и финансовый доход.
Ранее сообщалось, что максимальная цена двух билетов на спектакль «Щелкунчик» составила на торгах 400 тысяч рублей при стартовой стоимости в 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны в понедельник, 9 декабря, на 16 и 17 места в первом ряду партера.
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