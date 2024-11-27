В Госдуме назвали бессовестной цену на билеты в Большой театр

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Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал стоимость билетов в Большой театр бессовестной. Об этом он заявил в интервью агентству «Москва».
«Это для каких-то нуворишей и коррупционеров: честный человек не может заплатить такие деньги за билеты», — цитирует агентство «Москва» Милонова.
Парламентарий также привел в пример Мариинский и Михайловский театры в Санкт-Петербурге, где билеты более доступны для россиян. По словам депутата, Минкульт должен регулировать ценообразование в своих учреждениях.
Ранее народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что цены на билеты в главные театры страны не должны достигать месячному окладу россиянина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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