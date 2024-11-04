Цискаридзе высказался о ценах на билеты на спектакли

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)
«Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Но добывание билетов в театры легким не было никогда… Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это», — высказался он.Артист добавил, что когда он выступал в Большом театре, зал всегда был полный, а сейчас ему грустно из-за пустующих рядов.
«Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты — у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно», — добавил Цискаридзе.Помимо этого, он подчеркнул, что главные российские театры — бюджетные государственные учреждения, поэтому они содержатся, в том числе на налоги, которые платят граждане России.
«Хочу напомнить, что, допустим, из бюджета и других источников Большой театр получает почти 5 миллиардов рублей. Это не маленькие деньги совсем. Я считаю, что должна быть отдельная программа по посещению для тех, кто хочет», — отметил артист.Читайте также:
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