«Для лохов»: Анастасия Волочкова раскритиковала Большой театр из-за цен на билеты

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
«Есть официальная информация о том, что билеты сливают. Не покупают люди сегодня дорогие билеты, и слив идет из Большого театра тоже. 60 тысяч рублей за билет — это больше средней зарплаты россиянина. Людям лучше купить одежду или еду детям своим, а не билеты в театр», — сказала она.
По ее словам, каждый должен подумать, что хорошего может привнести для процветания России, а не наоборот.
«Эту тему поднимал еще Сергей Филин, когда был директором балета Большого театра, и говорил, что раньше люди рукоплескали артистам, а сегодня приходят богачи, садятся в первые ряды партера (первые ряды для лохов — там ничего не видно) и не хотят аплодировать, потому что они считают, что должны аплодировать им», — поделилась балерина.
По ее словам, в Большом театре происходит «управление серой массой», что отдаляет искусство от настоящего зрителя.
«Большому театру не нужны такие выскочки, как Волочкова и Цискаридзе, потому что они выйдут и скажут правду. А серой массой руководить очень просто. Они уже просто зажрались и устроили беспредел в Большом театре, который был всегда визитной карточкой России», — выразила свое мнение Анастасия Волочкова.
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