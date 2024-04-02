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В Госдуме предложили печатать на билетах план эвакуации из зрительского зала

02 апреля 2024, 05:35
Фото: istock / fergregory

Фото: istock / fergregory

В Госдуме предложили размещать план эвакуации из зрительных залов на билетах. С такой инициативой к министру культуры Ольге Любимовой обратился глава комитета по молодежной политике от «Единой России» Артем Метелев.
Метелев предложил добавлять в форму билета на различные массовые мероприятия схему действия на случай чрезвычайной ситуации.

«Например, это можно реализовать в виде размещенного на билете QR-кода (кликабельной ссылки для электронных билетов), ведущего на специальную интернет-страницу сайта площадки проведения мероприятия или организатора мероприятия с указанной инструкцией», — предложил инициатор законопроекта, передают «Известия».

Как утверждает депутат, по международной статистике большое количество жертв ЧС погибает в момент эвакуации. Он пояснил, что люди из-за недостаточной подготовки граждан к действиям во время ЧС, они не знают как нужно действовать
«Одной из наиболее распространенных причин таких результатов является отсутствие доступной и понятной информации о путях эвакуации», — подчеркнул Метелев в обращении к министру.
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Циркачка из Павловского Посада выиграла на международном конкурсе
01 апреля 2024, 18:39

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Участница циркового коллектива из Павловского Посада стала Лауреатом I степени на международном конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» проходил в Пскове.

В конкурсе приняли участие артисты из России и республики Беларусь.

«Павловский Посад представила участница Образцового коллектива «Цирковая студия «Пилигрим» Алёна Заманина. Она стала лауреатом I степени в номинации "Жонглирование" с номером "Green bag". В рамках фестиваля-конкурса участница коллектива посетила различные мастер-классы по цирковому искусству», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что всего участников конкурса показали около 120 концертных номеров.

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#павловский посад
#цирк
#победители
#подмосковье
#конкурс
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В Ступине открывается выставка деревянных расписных игрушек
01 апреля 2024, 16:29

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Игрушки в гости будут к нам» откроется в Ступинском историко-краеведческом музее в четверг, 4 апреля, в экспозиции представлены деревянные игрушки, выполненные и расписанные в различных техниках, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Посетители выставки смогут увидеть коллекцию игрушек Александра Михайлова, эта коллекция собиралась в течение 30 лет. Здесь представлены богородские, городецкие, полховско-майданские, гороховецкие и ермиловские игрушки. Отдельного внимания заслуживают экспонаты, иллюстрирующие жизнь народов Крайнего Севера. Эти игрушки показывают традиции и быт эскимосов и чукчей», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 19 мая текущего года. Возрастных ограничений нет. Вход свободный.

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#ступино
#выставка
#игрушки
#минкульттуризма мо
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в фестивале «Севастополь собирает друзей»
01 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В рамках международного фестиваля русской культуры и искусства «Севастополь собирает друзей» в 2024 году планируется провести 26 различных мероприятий, включая очные и заочные конкурсы, принять в них участие приглашают жителей Московской области, сообщает пресс-служба фестиваля.
«В частности, в этом году в рамках фестиваля будет проводиться конкурс патриотической песни, международный фотоконкурс, онлайн-конкурс «В стране наших сказок», конкурс видеоклипов эстрадной песни, конкурс народной песни, конкурс детского рисунка и многое другое», — говорится в сообщении.
Участие во всех конкурсах для исполнителей и коллективов бесплатное.

Основная задача всех мероприятий фестиваля — пропаганда традиционной российской культуры и искусства.

Полная информация о фестивале «Севастополь собирает друзей-2024» размещена на сайте проекта.

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#севастополь
#культура
#фестиваль
#конкурс
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Любимова: Минкультуры с силовиками продумают предстоящие мероприятия
01 апреля 2024, 03:34

Фото: iStock/ thanasus

Министерство культуры России обсудит с силовыми ведомствами правила проведения в будущем культурно-массовых мероприятий разного уровня, в том числе международных, передает ТАСС заявление министра культуры Ольги Любимовой.
Речь пойдет о всей специфике работы и проведения культурно-массовых мероприятий. Любимова выделила такие темы как правильная подготовка международных мероприятий, молодежных, детских, а также правильный подход с составлению соответствующего репертуара в течение года.

Диалог состоится в ближайшие дни в Госдуме.

Любимова также напомнила, что в ведении Минкультуры находится 51 творческий вуз. Поэтому сейчас также обсуждаются вопросы о безопасности в этих университетах и общежитий при них.

В первые дни после теракта 22 марта в «Крокус сити холле» в местах проведения мероприятий и подведомственных министерству учреждениях были усилены меры безопасности, напомнила министр.

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#подготовка
#правила
#мероприятия
#министр
#меры
#культура
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Мединский заявил о готовности новых учеников по истории для средней школы
Мединский: Учебники по истории для 5-9-х классов готовы
30 марта 2024, 05:01

Фото: сайт Кремля

Учебники истории для 5-9 классов готовы, сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического института (РВИО) Владимир Мединский агентству ТАСС.
Мединский пояснил, что новые учебники были подготовлены ректором МГИМО Анатолием Туркуновым и самим Мединским на основе существующих учебников.

«Они улучшены, адаптированы, сделаны более современными. Они прошли уже две апробации академии наук, раньше такой проверки вообще никогда не было», – сказал он.

По его словам, сейчас учебники проходят вторую серию рецензирования и будут опубликованы в конце этого года. Мединский пообещал, что это будет «лучший учебник за последние 30 лет», но допустил, что после публикации он может быть пересмотрен.

Ранее Мединский предложил обществу «Знание» перенести информацию с «Википедии» в российский аналог.

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#учебник
#история
#школа
#образование
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На Украине объявили новые «символы российской имперской политики»
УИНП: Булгаков и Бродский – «символы российской имперской политики»
30 марта 2024, 01:01

Фото: iStock/FabrikaCr

Украина объявила писателя Михаила Булгакова и поэта Иосифа Бродского «символами российской имперской политики», сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на решение Украинского института национальной памяти (УИНП).
Эксперты заявили о недопустимости сохранения в стране памятников и географических названий в честь этих людей. Эксперты УИНП заявили, что уроженец Киева русский писатель Михаил Булгаков был «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». По их словам, он презирал украинцев и не одобрял стремление Украины к независимости.

Эксперты УИНП также выступили против стихотворения Иосифа Бродского «На независимость Украины». Они посчитали, что поэт отказался от гуманизма в украинском вопросе. Также в список также попали композитор Михаил Глинка и декабристы.

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#украина
#память
#памятники
#литература
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В Подмосковье открылась выставка работ Гжельского государственного университета
29 марта 2024, 15:50

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Раменском округе работает выставка работ студентов Гжельского государственного университета. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка «Волшебное дерево» работает в музейно-выставочном центре «Дом Салтыкова»

«В экспозиции представлены работы студентов кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры, кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна Института изобразительного искусства и дизайна, а также учащихся по специальности скульптура и дизайн колледжа Гжельского государственного университета. Руководители доценты Г. В. Дудникова, Л. Л. Дудников. Преподаватель В. В. Большаков», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что ​экспозиция будет открыта до 26 мая 2024 года.

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#подмосковье
#выставка
#дом
#гжель
#студенты
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Юбилей 1-го Московского областного музыкального колледжа отметили концертом
29 марта 2024, 11:07

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Праздничный концерт организовали в Коломне в честь 65-летия 1-го Московского областного музыкального колледжа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
«На концерте прозвучала классическая, народная и современная музыка. Для зрителей выступили музыканты и коллективы, удостоенные российских и международных премий, победители различных творческих конкурсов внутри и за пределами страны», — говорится в сообщении.
Коллектив 1-го Московского областного музыкального колледжа поздравил с 65-летием учебного заведения министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов. Он отметил, что за время своего существования колледж выпусти около четырёх тысяч музыкантов — талантливых профессионалов, которые выступают в лучших оркестрах мира.

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#коломна
#концерт
#культура
#колледж
#минкульттуризма мо
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В Москве прошла церемония вручения премии Союза журналистов «Золотое перо»
28 марта 2024, 19:05

Фото: iStock/Kirill Ikonnikov

В столице состоялась церемония вручения премии Союза журналистов России «Золотое перо».
Отмечается, что награду получили такие специалисты, как фотожурналисты, корреспонденты и медиаменеджеры.

Всего наградили 57 журналистов, среди которых оказался политический обозреватель «Вечерней Москвы», действительный государственный советник первого класса Михаил Щербаченко.

«Награда «Золотое перо» выше всего ценится в журналистском профессиональном сообществе. Это самая престижная и авторитетная премия в нашей области», — приводит «Вечерняя Москва» слова председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.

Сама церемония началась с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр».

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