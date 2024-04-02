В Госдуме предложили печатать на билетах план эвакуации из зрительского зала

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В Госдуме предложили размещать план эвакуации из зрительных залов на билетах. С такой инициативой к министру культуры Ольге Любимовой обратился глава комитета по молодежной политике от «Единой России» Артем Метелев.
Метелев предложил добавлять в форму билета на различные массовые мероприятия схему действия на случай чрезвычайной ситуации.
Как утверждает депутат, по международной статистике большое количество жертв ЧС погибает в момент эвакуации. Он пояснил, что люди из-за недостаточной подготовки граждан к действиям во время ЧС, они не знают как нужно действовать
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«Например, это можно реализовать в виде размещенного на билете QR-кода (кликабельной ссылки для электронных билетов), ведущего на специальную интернет-страницу сайта площадки проведения мероприятия или организатора мероприятия с указанной инструкцией», — предложил инициатор законопроекта, передают «Известия».
«Одной из наиболее распространенных причин таких результатов является отсутствие доступной и понятной информации о путях эвакуации», — подчеркнул Метелев в обращении к министру.Читайте также:
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Алина Юрчак