В Госдуме считают, что Лермонтова могли убить русофобы

Фото: iStock/FotoDuets
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался документами о гибели русского поэта Михаила Лермонтова и пообещал принять это дело к расследованию. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Бурляев, посетивший руководителя ведомства. По его словам, пуля не могла войти в тело Лермонтова под углом 40°, если это была дуэль.
«Все взаимосвязано в исходе жизни двух наших пророков, гениев. Одни и те же лица практически завязаны, русофобы того времени. Надо разбираться. Русофобы были всегда на Руси, — сравнил депутат в беседе с «Газетой.Ru» смерть Лермонтова со смертью Пушкина. — Расследование убийства Лермонтова было проведено недобросовестно, а может быть, даже и осознанно искажались факты».Бурляев отметил, что тема неправомерного расследования убийства Лермонтова стала его беспокоить после общения с кандидатом баллистических наук полковником бронетанковых войск Виктором Кузеневым в 1980-х годах. В разговоре с RT парламентарий отметил, что Кузенев посещал место дуэли поэта и с приборами изучал его.
«Это ровная поверхность, самый большой угол наклона 3 градуса, а пуля, по освидетельствованию медика, попала в тело Лермонтова под углом. Но медик констатировал, что это 38 градусов, а криминалисты считают, что это где-то 50, а то и больше градусов. На ровной поверхности пуля так пройти через тело не может», — пояснил он.Читайте также:
Милонов заявил, что Трамп проникся его идеями и оставил в США лишь два гендера
«Без элиты — никуда»: В Госдуме ответили на угрозы Трампа в адрес России
«Украина должна быть прорусской»: в Госдуме назвали задачи СВО
Данил Пономарев