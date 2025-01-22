Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Без элиты — никуда»: В Госдуме ответили на угрозы Трампа в адрес России

«Без элиты — никуда»: В Госдуме ответили на угрозы Трампа в адрес России

В России ответили на слова Трампа о сделке под угрозой санкций
Дмитрий Новиков (duma.gov.ru)

Дмитрий Новиков (duma.gov.ru)

Заявление Дональда Трампа о предложении сделке России под угрозой новых санкций означает, что, став президентом, он должен учитывать мнение элит. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он отметил: здравомыслящие эксперты и ранее говорили о том, что Трамп, при всем своём желании прослыть миротворцем, не сможет игнорировать запросы крупных американских чиновников, работающих в государственных ведомствах и тесно взаимодействующих с представителями финансовой элиты Штатов.

Американский президент действительно хочет завершить конфликт на Украине и часто говорит об этом, отметил парламентарий. Но сейчас, когда речь зашла об угрозе новых санкций, это значит, что выборы закончились и Трамп вынужден прислушиваться к рекомендациям тех, кто отвечает за российское направление.



По словам депутата, желание завершить украинский конфликт у самого Трампа есть, и он не на пустом месте часто говорит о стремлении и возможности его урегулировать.

«Это теперь и оборачивается его угрозами, связанными с тем, что если к его методологии, которая еще не совсем понятна, не прислушаются, то он пойдет по пути санкционного давления», — сказал Новиков.

Читайте также:

Зеленский назвал самого сильного мирового политика

«Я люблю русский народ!»: Трамп обратился к России по поводу украинского конфликта

«Его предали»: Политолог Лозанский раскрыл, кто из команды Трампа будет настаивать на поддержке Украины
#выборы
#конфликт
#президент
#эксперты
#трамп
Army Recognition: в США начали печатать малые БПЛА на 3D-принтерах
22 января 2025, 20:16

Фото: istockphoto/NatureNow

В США начали печатать малые беспилотные летательные аппараты на на 3D-принтерах. Данная информация поступила от Army Recognition.
«101-я воздушно-десантная дивизия приступила к производству систем малых БПЛА с использованием 3D-печати. Эта инициатива, основанная на инновационных технологиях и реализуемая Центром прикладных тактических инноваций EagleWerx в Форт-Кэмпбелле, призвана революционизировать производство дронов», — пишут авторы публикации.

Полковник Трэвис Макинтош, представляющий указанную дивизию, заявил, что это повлияет не только на производство деталей, но и на тактику применения малых беспилотных летательных аппаратов, поскольку время и затраты на производство и развертывание будут значительно сокращены за счет применения 3D-технологий.

Читайте также:

Shot: ВСУ использовали беспилотники «Лютый» для атаки на заводы Казани

Дрон «Князь Вандал» станет полностью российским

Трамп заявил, что США «изучают» вопрос о продолжении поставок оружия Украине
#производство
#бпла
#счёт
#сша
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова прокомментировала запрет флага ЛГБТ* в посольствах США
Захарова заявила, что запрет США на флаги ЛГБТ* поставил в неловкое положение ЕС
22 января 2025, 18:58

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Запрет на демонстрацию загранучреждениями США негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ*, поставил в неловкое положение страны ЕС. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По мнению дипломата, посольства Европейского союза остались один на один с созданными проблемами. Захарова также напомнила, что еще два дня назад против государств, которые не разрешали загранучреждениям Соединенных Штатов заниматься пропагандой движения, Вашингтон вводил санкции.

Напомним, во вторник, 21 января, американский лидер Дональд Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов.

Читайте также:

Стало известно, как отразится на курсе рубля приход Трампа к власти

Политолог раскрыл основную цель Трампа

Дональд Трамп руководит США: что ждет Россию, когда закончится конфликт на Украине, мнение эксперта

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
#сша
#санкции
#движение
#дональд трамп
#указ
#мнение
#лидер
#лгбт
#захарова
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новые сирийские власти ведут переговоры с Москвой о судьбе военных баз России
22 января 2025, 18:46

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Новые власти Сирии ведут переговоры с Москвой по поводу дальнейшего будущего российских военных баз на территории страны. Об этом сообщил новый глава военного ведомства арабской республики Мархаф Абу Касра.
В интервью телеканалу Al-Araby он пояснил, что окончательный формат пока неизвестен. Дело в том, что министерство обороны до сих пор не получило от канцелярии президента прямых указаний относительно продолжения сотрудничества с российской. Тем не менее, по словам Абу Касра, контакты с Москвой осуществляются на уровне канцелярии президента при содействии министерства иностранных дел Сирии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказывал мнение, что условия дальнейшей работы российских военных баз в Сирии, их содержания и обеспечения могли бы стать темой предметных переговоров с новым руководством страны, пришедшим к власти после падения режима Башара Асада.

Читайте также:

Новая администрация Сирии аннулировала соглашение с РФ о порте Тартус

Лидер сирийской оппозиции заявил о шансе России наладить отношения

Эксперт рассказал, почему пала власть Асада в Сирии
#дело
#сергей лавров
#мид
#страны
#мнение
#мид рф
#интервью
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как отразится на курсе рубля приход Трампа к власти
Финансист Беляев: приход Трампа к власти не отразится на курсе рубля
22 января 2025, 17:21

Фото: iStock/SSV-Photo

Вступление президента США Дональда Трампа в свою должность напрямую никак не отразится на курсе рубля или других валют по отношению к доллару, все зависит только от экономической политики американского лидера. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, доллар может окрепнуть при индустриализации и повышением эффективности экономики США.
«Что касается пары рубль — доллар, то курс зависит не только от позиции самого доллара как такового, но и от позиции рубля, потому что мы сравниваем две валюты. Чтобы рубль не терял свои позиции по отношению к доллару, нужно заниматься тем же в отношении российской экономики», — пояснил финансист в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем сенатор Алексей Пушков обратился к команде Трампа и сообщил, где хранится ключ к разрешению конфликта на Украине. По его мнению, американцам следует искать его не в Брюсселе, Лондоне или Киеве, а в Москве, сообщают argumenti.ru. Он также подчеркнул, что формула мира должна отвечать интересам безопасности России.
«Попытки обойти эти интересы или пойти по пути давления на Россию оставят Трампа с нерешенной проблемой и сделают его наследником политики Байдена, крайне опасной и бесперспективной», — отметил Пушков.
Читайте также:

Стало известно, будет ли Трамп отменять санкции против России

Политолог раскрыл основную цель Трампа

Трамп охарактеризовал Путина
#доллар
#рубль
#санкции
#курс
#трамп
#пушков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Белоруссии назвал проект решения ЕС по выборам вмешательством в дела страны
22 января 2025, 15:17

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Готовящаяся резолюция Евросоюза, заранее осуждающая выборы президента в Белоруссии, является грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенной страны. Соответствующее заявление Европарламента прокомментировал официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.
Его цитирует телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». По словам спикера МИД Республики Беларусь, в распоряжении ведомства оказался проект заявления Европейской службы внешних действий, которое планируется выпустить сразу после выборов.

«Выборы только начались, а там уже все осуждено и не признано», — заявил дипломат.

Глаз подчеркнул, что данная резолюция является проявлением грубого вмешательства во внутренние дела Белоруссии и попирает все ключевые нормы положения международного права.

Читайте также:

«Да хоть все пусть закроют»: Лукашенко о КПП на границе с Польшей

Экстремисты планируют захват приграничных районов Белоруссии, сообщили в Совбезе

Лукашенко высмеял отказ Дуды фотографироваться на COP29 в Баку
#выборы
#права
#проект
#мид
#дипломат
#белоруссия
#президент
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Электростали ввели в эксплуатацию жилой комплекс «Яркий»
22 января 2025, 15:16

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В городском округе Электросталь в эксплуатацию введён жилой комплекс «Яркий». Соответствующее разрешение ООО СЗ «ПРАЙМ-МК» выдало Минжилполитики Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В 15-этажном доме площадью более 6,7 тыс. кв. м. расположено 112 квартир евроформата, в каждой – от одной до трёх комнат. Входные группы организованы с учётом безбарьерной среды. На придомовой территории предусмотрено 55 парковочных мест для автомобилей», – говорится в сообщении.
Уточняется, что ЖК «Яркий» расположен по адресу Рабочий пр., д. 8.

Читайте также:

В Одинцове четырём молодым семьям вручили жилищные сертификаты

В кластере «Дмитров Дом» ввели в эксплуатацию 12 индивидуальных домов

В Подмосковье в 2025 году планируют запустить 22 проекта реновации
#электросталь
#минжилполитики мо
#дом
#жк
#мкд
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нас ждет эпоха неопределенности»: финский президент Стубб о первых шагах Трампа
Глава Финляндии Стубб предрёк «эру неопределённости» с приходом к власти Трампа
22 января 2025, 13:49

Фото: istockphoto/naumoid

Всему миру, и Европе — в частности, необходимо готовиться к предстоящей «эпохе неопределённости». Причина заключается в приходе Дональда Трампа к власти в Соединённых Штатах.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. В разговоре с финской государственной телерадиовещательной компанией Yle глава страны Суоми сказал, комментируя инаугурационную речь Трампа и его первые шаги, что привычные институты, нормы и правила вот-вот исчезнут.

По мнению Стубба, новые нормы будут представлять собой отход от традиционной системы поддержки международных институтов в сторону сделок и транзакций.

«Нам нужно подумать о том, как убедить Соединенные Штаты в том, что и их ценности и их интересы ведут их обратно к международному сотрудничеству», — добавил президент Финляндии.

Стремление Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине Стубб отметил, как положительную тенденцию. Финский лидер подчеркнул, что мир уже увидел прекращение огня в секторе Газа. По его мнению, Трамп не может позволить себе проиграть на Украине, поэтому он обязательно будет добиваться какого-то мирного соглашения. С точки зрения Стубба, это «хорошее направление».

Читайте также:

Политолог раскрыл основную цель Трампа

Трамп назвал новый период для урегулирования украинского конфликта

«Серьезно настроен»: в Финляндии высказались о плане Трампа по Украине
#президент
#ценности
#страны
#правила
#финляндия
#дональд трамп
#соглашения
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, будет ли Трамп отменять санкции против России
Экономист Беляев: Трамп может отменить санкции против РФ из-за неэффективности
22 января 2025, 13:07

Фото: iStock/donfiore

Президент США Дональд Трамп может отменить санкции против России, потому что понимает их неэффективность. Об этом заявил экономист Михаил Беляев в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, американский лидер намерен поддерживать образ миротворца, потому перейдет от конфликтных санкций к более объективным тарифам.
«Трамп понимает, что прямой запрет в виде санкций не действует, потому что их можно обойти, а тарифы уже обойти достаточно трудно. Они ведут к удорожанию товара, а значит, снижению конкурентоспособности», — пояснил эксперт.
Беляев также подчеркнул, что американцы не будут действовать себе во вред и будут назначать тарифы только на те товары, которые им не нужны.

Читайте также:

Политолог раскрыл основную цель Трампа

Трамп охарактеризовал Путина

Более трети штатов США ​обжалуют указ Трампа о мигрантах в суде
#сша
#эксперт
#вред
#товары
#указ
#запрет
#тарифы
#политолог
#лидер
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог раскрыл основную цель Трампа
Политолог Дудаков назвал возвращение величия США главным лейтмотивом Трампа
22 января 2025, 12:51

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Главным лейтмотивом инаугурации президента США Дональда Трампа стало возвращение американского величия. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков, добавив, что Штатам придется снимать часть армии из Европы, чтобы стабилизировать ситуацию на границе и бороться с наркокартелями.
«Ну, как мы видим, основной лейтмотив выступления Трампа — это возвращение американского величия. То есть он очень много критиковал то, что происходило при Байдене. Обещал откатить многие реформы, вернуться к политике двух гендеров, остановить все войны», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Тем временем депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал другую часть инаугурации Трампа — вскинутую руку Илона Маска во время выступления. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что в этом жесте не стоит искать какой-то подоплеки.
«Не стоит искать подоплеку и вешать нацистские ярлыки в эмоциональном порыве вскинувшего свою руку Илона Маска. Ведь он не был ранее замечен среди поклонников нацизма и никогда не поддерживал фашистскую идеологию. Надеюсь, что так будет и впредь», — поделился Шеремет.
Читайте также:

Трамп охарактеризовал Путина

Более трети штатов США ​обжалуют указ Трампа о мигрантах в суде

Трамп снова стал самым возрастным президентом США
#сша
#эксперт
#указ
#маска
#депутат
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате