«Без элиты — никуда»: В Госдуме ответили на угрозы Трампа в адрес России

Дмитрий Новиков (duma.gov.ru)
Заявление Дональда Трампа о предложении сделке России под угрозой новых санкций означает, что, став президентом, он должен учитывать мнение элит. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он отметил: здравомыслящие эксперты и ранее говорили о том, что Трамп, при всем своём желании прослыть миротворцем, не сможет игнорировать запросы крупных американских чиновников, работающих в государственных ведомствах и тесно взаимодействующих с представителями финансовой элиты Штатов.
Американский президент действительно хочет завершить конфликт на Украине и часто говорит об этом, отметил парламентарий. Но сейчас, когда речь зашла об угрозе новых санкций, это значит, что выборы закончились и Трамп вынужден прислушиваться к рекомендациям тех, кто отвечает за российское направление.
По словам депутата, желание завершить украинский конфликт у самого Трампа есть, и он не на пустом месте часто говорит о стремлении и возможности его урегулировать.
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Американский президент действительно хочет завершить конфликт на Украине и часто говорит об этом, отметил парламентарий. Но сейчас, когда речь зашла об угрозе новых санкций, это значит, что выборы закончились и Трамп вынужден прислушиваться к рекомендациям тех, кто отвечает за российское направление.
По словам депутата, желание завершить украинский конфликт у самого Трампа есть, и он не на пустом месте часто говорит о стремлении и возможности его урегулировать.
«Это теперь и оборачивается его угрозами, связанными с тем, что если к его методологии, которая еще не совсем понятна, не прислушаются, то он пойдет по пути санкционного давления», — сказал Новиков.
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Александр Бойцов