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Президент США Дональд Трамп постарается заморозить конфликт на Украине любой ценой, а последующие за этим переговоры могут затянуться до бесконечности. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, подчеркнув, что задача России — сделать Украину прорусской.
«Его задача остановить боевые действия любыми возможными способами. И именно остановить. А дальше трава не расти. Дальше проводить переговоры до бесконечности, как с Минскими соглашениями было дело. Вот о чем идет речь. Наша задача, чтобы Украина была прорусской», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.Журавлев добавил, что второй приемлемый для России исход — полное исчезновение Украины как государства к концу 2025 года, «как это сказал Николай Платонович Патрушев».
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