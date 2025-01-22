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«Украина должна быть прорусской»: в Госдуме назвали задачи СВО

Депутат Журавлев: Трамп постарается заморозить конфликт на Украине любой ценой
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Президент США Дональд Трамп постарается заморозить конфликт на Украине любой ценой, а последующие за этим переговоры могут затянуться до бесконечности. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, подчеркнув, что задача России — сделать Украину прорусской.


«Его задача остановить боевые действия любыми возможными способами. И именно остановить. А дальше трава не расти. Дальше проводить переговоры до бесконечности, как с Минскими соглашениями было дело. Вот о чем идет речь. Наша задача, чтобы Украина была прорусской», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Журавлев добавил, что второй приемлемый для России исход — полное исчезновение Украины как государства к концу 2025 года, «как это сказал Николай Платонович Патрушев».

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#дело
#украина
#переговоры
#сво
#россия
«Лживый бред»: Депутат ГД Слуцкий охарактеризовал слова Зеленского об ультиматуме России
Депутат Госдумы Слуцкий назвал слова Зеленского об ультиматуме РФ лживым бредом
22 января 2025, 17:03

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский рассказал об ультиматуме, который якобы выдвинула ему Москва вскоре после начала спецоперации, а именно на переговорах в Стамбуле. Эти высказывания являются не более чем лживым бредом.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава думского комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, киевский лидер занимается манипуляциями и игрой на публику по давней актёрской привычке.

На полях Внешнеэкономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Зеленский сообщил, что в феврале 2022 года в Стамбуле российская сторона якобы в ультимативной форме требовала его ухода с поста президента с тем, чтобы его место занял бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Фото: istockphoto/FabrikaCr


«Все его заявления на форуме в Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина — лживый бред по сути и игра на публику по форме», — сказал российский парламентарий.

Депутат также напомнил, что тогда Россия в знак доброй воли отвела войска из-под Киева и с черниговского направлений. Однако под давлением тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона украинская сторона разорвала все договорённости.

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#зеленский
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Алиев и Зеленский встретились в Давосе по инициативе Киева
22 января 2025, 16:39

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Глава Азербайджана Ильхам провёл переговоры с просроченным украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча состоялась на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).
Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте президента Азербайджана. В ходе беседы двух лидеров государств, ранее бывших республиками бывшего СССР, обсуждались вопросы взаимодействия в различных областях. В частности, Алиев и Зеленский обсуждали темы сотрудничества стран в энергетической гуманитарной сферах, а также проблемы региональной безопасности.

В пресс-релизе на сайте главы Азербайджана подчёркивается, что встреча состоялась по инициативе украинской стороны. Других подробностей переговоров не приводится, равно как не уточняется, просил ли Зеленский по своему обыкновению денег и ресурсов.

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#президент
#переговоры
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«Не исправился»: Суд отказал Стрелкову в освобождении из-за плохой характеристики из ИК №5
Суд отказался освободить Стрелкова из колонии из-за характеристики администрации
22 января 2025, 15:52

Фото: istockphoto/konstantin71

Суд отклонил ходатайство Игоря Стрелкова (Гиркина) об освобождении его из колонии. Причиной стало получение отрицательной характеристики на осуждённого, полученной от администрации ИК № 5 в Киирово-Чепецке, где он отбывает срок.
В документе указано, что Стрелков в колонии состоит на внутреннем профилактическом учёте как лицо, придерживающееся экстремистской идеологии, сообщает телеграм-канал Mash. Кроме того, свою вину он не признаёт, не заметно, чтобы осуждённый слишком раскаивался в содеянном. Также он не считает труд средством для исправления и баламутит других заключённых, которые пока ещё занимают неопределённую позицию.

Ему неоднократно делались замечания по поводу таблеток в прикроватной тумбочке, которые хотя и разрешены ему лечащим врачом, однако хранятся не надлежащим образом. На основании всего вышеизложенного начальство исправительного учреждения считает, что цель исправления не достигнута, а Стрелков вполне может снова заняться преступной деятельностью.

Этих аргументов судье вполне хватило. В замене наказания на более мягкое Стрелкову было отказано. Его адвокаты рассказали, что новое ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) будет подано летом, когда истечёт срок наложенного ранее дисциплинарного взыскания.

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#экстремизм
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Журналистку из Татарстана обвинили в придумывании историй о проблемах СВО
22 января 2025, 15:48

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Татарстане 21-летнюю журналистку Асю Несоевую (псевдоним) обвинили в том, что она выдумывает истории о проблемах спецоперации, пишет Mash.
Девушка писала истории о военкоматах, которые не дают хоронить солдат-мусульман по религиозному обычаю, родственниках бойцов СВО, которые не могут добиться выплат, расстреле военных, отказывающихся ехать на фронт и несчастных татарских женщинах, спасающих единственного мужчину в деревне от участия в спецоперации.

Всего журналистка опубликовала 33 статьи, ссылаясь на собственные источники, которые опубликовали Осторожно Новости, «Важные истории»**, «Холод»*, «Новая газета. Европа»** и другие иноагентсткие СМИ.

Сама Ася утверждает, что все ее истории являются истинной правдой, однако никаких доказательств, кроме сомнительных переписок с признаками подделки, предоставить не смогла.

На сегодняшний день все статьи молодой журналистки удалены.

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* признаны СМИ-иноагентами
** признаны СМИ-иноагентами и нежелательной организацией
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Стубб: Трамп урегулирует конфликт на Украине за три-шесть месяцев
22 января 2025, 15:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент США Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине за три-шесть месяцев. Так считает лидер Финляндии Александр Стубб, о чем он и заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Я думаю, что сроки таковы, что 24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами, это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело», — сказал Стубб.

По его словам, решение по украинскому конфликту не должно стать «Афганистаном 2.0», чтобы позже посредников «сделки» впоследствии не обвинили в продаже Украины.

При этом Стубб настаивает на независимости, суверенитете и территориальной целостности Украины при мирном урегулировании конфликта.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу задачу завершить украинский конфликт за 100 дней.

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ВС РФ уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА ВСУ
22 января 2025, 13:28

Фото: iStock/:dzika_mrowka

Армия России нанесла групповой удар по складам ракетно-артиллерийского вооружения, БПЛА и горюче-смазочных материалов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Удары были нанесены с помощью ракетных войск и артиллерии, а также оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками.

«Нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что удар также пришелся по скоплениям живой силы ВСУ и технике в 136 районах.

В Минобороны также сообщили, что российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях и участках в Донбассе и в целом в зоне специальной военной операции. Освобождён, в частности, населённый пункт Западное в Харьковской области.

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«Уснул в обнимку с мандаринами и иконой»: бойца СВО эвакуировали после четырех дней на болотах
Спасенный боец СВО уснул с мандаринами и иконой после четырех дней на болотах
22 января 2025, 13:12

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В зоне СВО эвакуировали 28-летнего бойца, который на протяжении четырех дней полз по болотам и прикрывался телами погибших. После спасения военный уснул в обнимку с пакетом мандаринов и иконкой Александра Невского.
RT опубликовал видео с рассказом бойца. Он поделился, что отправился на СВО добровольцем. После первого задания чудом выжил, получив обморожение ног.
«Я когда лежал, я просто думал: блин, как бы сейчас было классно там с кем-нибудь, с девчонкой на лыжах покататься или ещё что-нибудь. <…> Когда прятался под трупами, то извинялся перед каждым и постоянно молился», — приводит RT рассказ бойца.
Отмечается, что сейчас боец находится в больнице. В ближайшее время ему должны провести операцию на ногах.

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МО: Российские войска освободили населённый пункт Западное в Харьковской области
22 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях и участках в Донбассе и в целом в зоне специальной военной операции. Освобождён, в частности, населённый пункт Западное в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве также уточнили, что в штурме участвовали подразделения группировки войск «Запад». В сводке уточняется, что село находится к северу от Купянска, в направлении которого продолжают наступать части Вооружённых сил РФ.

Громе того, военные этой войсковой группировки нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и боевой техники противника в окрестностях населённых пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка и Лозовая в Харьковской области. Также были нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах Ямполя, Северска и Колодезей в Донецкой Народной Республике.

В ходе атакующих действий российскими войсками были уничтожены более 460 солдат ВСУ, один танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 американского производства, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

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Зеленский заявил, что Украина не отдаст России потерянные территории
Зеленский: Киев не признает новые регионы РФ
22 января 2025, 11:36

Владимир Зеленский

Киев никогда не признает потерянные территории регионами России. Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
«Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся — мы все равно не признаем (потерянные земли регионами России — ред.). Это невозможно. Мы юридически их не признаем», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина будет вести переговоры с Россией исключительно с позиции силы. По его словам, переговоры на равных приведут его страну к поражению.

20 января советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил о готовности Зеленского к переговорам с Россией.

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