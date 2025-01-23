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Депутат Госдумы Виталий Милонов иронично заявил, что президент США Дональд Трамп вдохновился его идеями при разработке указа о существовании лишь двух гендеров — мужского и женского. По его мнению, теперь россиянам и американцам нужно будет найти общий язык в оценке Зеленского и его режима.
«Радостно, что Дональд Фредович, наконец, подписался на мои соцсети и проникся теми идеями, которые я отстаиваю более 15 лет. <…> Американцы должны понять, что справедливому миру мешает Зеленский и его вороватая клика, а хохлизм, как идея — хуже свиного навоза», — поделился парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал другие планы Трампы — завершить украинский конфликт за 100 дней. В разговоре с RT аналитик объяснил, что в США существует традиция, по которой в первые сто дней правления внутренние оппоненты президента никак не мешают ему.
«Эти сто дней — условный срок, когда Америка попытается наладить диалог. Конечно, это будет процесс взаимных уступок... Я исхожу из того, что если в эти 100 дней наконец будут озвучиваться интересы России, то этого достаточно. А если нет — они просто будут потрачены впустую», — пояснил Судаков.Читайте также:
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