В Химках 1 мая открылась выставка «Величие: страна и люди»

Фото: Валерия Ерофеева
87 художников Подмосковья представили на выставке в Химках свои работы, посвящённые России. Об этом сообщил корреспондент.
Выставка Союза художников Подмосковья открылась в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Экспозиция поделена на тематические разделы и занимает десят залов музея.
Стоит отметить, что выставку все желающие могут посетить абсолютно бесплатно до 26 мая.
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«Выставка очень большая, называется «Величие: страна и люди». Она объединяет более 200 картин и 87 художников из Подмосковья. Экспозиция занимает 10 залов, то есть задействованы все залы нашего выставочного комплекса. В каждом зале раскрывается определенная тема. Есть разделы народа, культуры, искусства, достижений нашей страны, тематика Великой Отечественной войны. На протяжении всех залов посетитель будет погружён в тему величия нашей огромной страны», — поделилась хранитель фонда Лия Кусалиева.
Стоит отметить, что выставку все желающие могут посетить абсолютно бесплатно до 26 мая.
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Мира Полтева