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В Химках 1 мая открылась выставка «Величие: страна и люди»

02 мая 2024, 09:37
Фото: Валерия Ерофеева

Фото: Валерия Ерофеева

87 художников Подмосковья представили на выставке в Химках свои работы, посвящённые России. Об этом сообщил корреспондент.
Выставка Союза художников Подмосковья открылась в музейно-выставочном комплексе «Артишок». ​Экспозиция поделена на тематические разделы и занимает десят залов музея.

«Выставка очень большая, называется «Величие: страна и люди». Она объединяет более 200 картин и 87 художников из Подмосковья. Экспозиция занимает 10 залов, то есть задействованы все залы нашего выставочного комплекса. В каждом зале раскрывается определенная тема. Есть разделы народа, культуры, искусства, достижений нашей страны, тематика Великой Отечественной войны. На протяжении всех залов посетитель будет погружён в тему величия нашей огромной страны», — поделилась хранитель фонда Лия Кусалиева.



Стоит отметить, что выставку все желающие могут посетить абсолютно бесплатно до 26 мая.

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#подмосковье
#история
Майданов заявил, что все запланированные концерты состоятся
Майданов заявил, что запланированные концерты состоятся, несмотря на аллергию
30 апреля 2024, 22:14

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Заслуженный артист России, певец и композитор Денис Майданов в своем Telegram-канале подтвердил, что все запланированные концерты пройдут по плану, несмотря на аллергическую реакцию, вызванную лекарствами при лечении пневмонии.
Ранее помощник Майданова сообщил, что у артиста в Москве возникла аллергия на лекарство по пути на конкурс-смотр в Театре Российской Армии «Я горжусь», но сейчас с ним всё в порядке.

«Все запланированные мероприятия и концерты с моим участием по всей стране с 4 по 11 мая состоятся», — подчеркнул Майданов.
Артист также отметил, что сейчас находится под медицинским наблюдением, но добавил, что его состояние «всё нормально».

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#ДЭГ
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В России стартует патриотическая акция «Летопись сердец»
30 апреля 2024, 11:14

Фото: Минкультуры

С 1 по 15 мая 2024 года в рамках культурнообразовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец», сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ. Этот год акции посвящен детской литературе и кинофильмам о Великой Отечественной войне.
На портале «Культурадляшкольников.РФ» и в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» будут опубликованы рекомендации по просмотру и чтению литературных произведений и кинофильмов о Великой Отечественной войне. Школьники смогут поделиться своими впечатлениями, написав отзыв на любое из произведений.

По итогам акции экспертная комиссия, в которую войдут известные деятели культуры, выберет 50 лучших работ, которые будут опубликованы на портале. Цель акции — воспитание гражданственности и патриотизма у детей на примере героев литературы и кинофильмов о Великой Отечественной войне.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России, Минпросвещения России, Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТОМ) и Российским фондом культуры.

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Названо число ДТП с автопилотом Tesla
28 апреля 2024, 01:29

Фото: iStock/Ralf Hahn

Автопилот Tesla стал причиной как минимум 13 аварий со смертельным исходом, сообщает издание The Guardian.
В пятницу Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявила, что компания Tesla ввела потребителей в заблуждение рекламой автопилота Full Sell-Driving (FSD). По данным представителей регулятора, с 2021 года было выявлено не менее 13 смертельных аварий, в которых была признана вина FSD.

Авторы отчета отметили, что во всех случаях функция помощи водителю демонстрировала непредсказуемое поведение. В NHTSA назвали проблемы FSD «серьезным пробелом» и начали новое расследование в отношении компании.

Агентство отметило, что в Tesla реагировали на проблему с автопилотом. Однако Tesla не стала проводить кампанию по отзыву автомобилей, несмотря на неудачные попытки исправить систему с помощью обновлений. Tesla не прокомментировала выводы NHTSA.

В середине апреля владельцы электромобилей Tesla пожаловались на проблемы автопилота в связи с наездом на бордюр. По их словам, автомобиль наезжает на препятствие, потому что слишком сильно «режет» угол при повороте.

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#авария
#автомобили
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Выставку европейских мастеров натюрморта в Коломне посетили 20 тыс. человек
27 апреля 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 20 тыс. посетителей побывали на выставке «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков». Она завершилась в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В экспозиции было представлено более 30 картин таких художников, как Балтазар и Виллем ван Алсты, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен, Франс Снайдерс и других. Это лучшие произведения из частных коллекций, которые отправились на выставки впервые», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в Коломенской картинной галерее сейчас работают три выставочных зала для сменных выставок. Там регулярно представляют произведения живописи, графики, скульптуры, фотографии и народного творчества.

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#подмосковье
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В Истре летом состоится VII фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»
26 апреля 2024, 16:08

Фото: пресс-служба министерства культуры и спорта Московской области

VII Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет под знаком Дягилева. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта Московской области.
Фестиваль будет проводится с 3 по 7 июля и будет посвящен великому импресарио, который задал тренд на русскую культуру во всем мире — Сергею Дягилеву.

«Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет уже в седьмой раз. За это время он пережил сложности пандемии, освоился в новых культурных реалиях — и не только выстоял, но окреп, завоевал репутацию одного из самых крупных фестивалей Подмосковья, приобрел вес в профессиональном сообществе и покорил сердца слушателей. В этом году Большой театр даст два концерта в рамках фестиваля», — поделился министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Стоит отметить, что желающие смогут насладиться концертами под открытым небом в историческом пространстве Русской Палестины рядом с Ново-Иерусалимским монастырем.

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В Волоколамске прошел окружной фестиваль-конкурс «Роднички»
26 апреля 2024, 10:26

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В ЦКТ «Родники» завершился второй тур окружного фестиваля детского творчества «Роднички». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Фестиваль проходил в двух номинациях — «хореография» и «театральное творчество».

Свыше 450 принимали участие в конкурсе.

«Череда народных и современных переплясов заполнила сцену яркими красками танцевальных костюмов. Горящие глаза артистов дополнили неповторимую творческую атмосферу в зале. Танцоров сменили театралы. Дети продемонстрировали на сцене свою артистичность, исполнительское мастерство, сценическую культуру. Выступления участников фестиваля были искренними, выразительными, эмоциональными», — подчеркнул директор ЦКТ «Родники» Сергей Широков.

Стоит отметить, что награждение победителей состоится на гала-концерте 9 мая.

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В Московской области заработала выставка «Новые герои Подмосковья»
25 апреля 2024, 23:03

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской областной Думе открылась выставка картин «Новые герои Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Выставка посвящена участникам спецоперации и будет показана в 17 муниципалитетах.

«Выставка передвижная — а это значит, что её увидят многие. Я от всей души хочу сказать организаторам выставки и художникам огромное спасибо, пожелать, чтобы мы и в дальнейшем сотрудничали, не только в стенах Думы, но и на иных площадках. Желаю всем в преддверии предстоящих праздников жизненных сил, здоровья, благополучия и, конечно, успехов во всём», — подчеркнула зампред председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

Стоит отметить, что на открытие выставке наградили почётными грамотами и благодарственными письмами Мособлдумы художников и координаторов проекта.

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Юных художников пригласили к участию в конкурсе «Портрет моей семьи»
25 апреля 2024, 20:12

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

Фонд Андрея Первозванного и АО «Марка» при поддержке народного художника России Никаса Сафронова проводит конкурс детского рисунка «Портрет моей семьи», сообщили в пресс-службе фонда.
Цель конкурса популяризация традиционных семейных ценностей, формирование чувства сопричастности к семье и её традициям у детей, а также содействие развитию творческого потенциала подрастающего поколения.
«В конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 6 до 16 лет. По окончании приёма заявок эксперты отберут финалистов, из числа которых затем определят 10 призёров – обладателя гран-при и девять призёров в трёх возрастных категориях. Итоги опубликуют на сайте организатора 1 июня», – рассказали организаторы.
На основе рисунка победителя АО «Марка» будет выпущен маркированный конверт, который появятся на прилавках во всех почтовых отделениях страны. Победители получат дипломы и подарки от организаторов и партнёров конкурса.

Конкурс проводится с 20 апреля по 1 июня 2024 года. С 20 апреля по 22 мая участники могут подать электронную заявок по ссылке.

К заявке необходимо прикрепить цифровую фотографию произведения. Файл с конкурсной работой нужно подписать в формате: ФИО автора, название работы, возраст автора. Пример: «Иванов Иван, Портрет моей семьи, 7 лет».

Заявку участника в возрасте менее 14 лет заполняет его законный представитель – один из родителей, усыновитель или опекун. Необходимо также подтвердить согласие на обработку персональных данных.

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В рамках кинофестиваля в Павловском Посаде проходят мульт-классы
25 апреля 2024, 16:14

Фото:

В рамках VIII Международного Кинофестиваля «17 МГНОВЕНИЙ...» имени В. Тихонова в Павловском Посаде проходят мульт-классы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
С 24 апреля в Павловском Посаде открылся международный кинофестиваль «17 МГНОВЕНИЙ...» имени В. Тихонова. Мероприятие для детей проводили во Дворце культуры «Павлово-Покровский».

«Ребята, под руководством профессионального мультипликатора Николая Шакина, создавали настоящий шедевр. Тема мультфильма сегодня была космос. Каждый ребенок смог почувствовать себя настоящим мультипликатором. Участники слепили из пластилина каждый своего героя и придумали сюжет, в котором персонажи двигались и общались», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что готовые работы детей будут показаны на большом экране на закрытии кинофестиваля 28 апреля.

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