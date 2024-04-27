Выставку европейских мастеров натюрморта в Коломне посетили 20 тыс. человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Свыше 20 тыс. посетителей побывали на выставке «Великолепная эпоха натюрморта. Европейская живопись XVII–XVIII веков». Она завершилась в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В экспозиции было представлено более 30 картин таких художников, как Балтазар и Виллем ван Алсты, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен, Франс Снайдерс и других. Это лучшие произведения из частных коллекций, которые отправились на выставки впервые», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, в Коломенской картинной галерее сейчас работают три выставочных зала для сменных выставок. Там регулярно представляют произведения живописи, графики, скульптуры, фотографии и народного творчества.
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