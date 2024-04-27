Выставку европейских мастеров натюрморта в Коломне посетили 20 тыс. человек

Народный духовой оркестр, созданный в городе Высоковск 130 лет назад, отметил свой юбилей, сейчас в старейший музыкальный коллектив Московской области входит около 25 музыкантов. Об этом рассказал дирижёр оркестра Алексей Рябов, передаёт корреспондент Данила Кирьянов.