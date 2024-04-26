В Волоколамске прошел окружной фестиваль-конкурс «Роднички»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В ЦКТ «Родники» завершился второй тур окружного фестиваля детского творчества «Роднички». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Фестиваль проходил в двух номинациях — «хореография» и «театральное творчество».
Свыше 450 принимали участие в конкурсе.
Стоит отметить, что награждение победителей состоится на гала-концерте 9 мая.
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Свыше 450 принимали участие в конкурсе.
«Череда народных и современных переплясов заполнила сцену яркими красками танцевальных костюмов. Горящие глаза артистов дополнили неповторимую творческую атмосферу в зале. Танцоров сменили театралы. Дети продемонстрировали на сцене свою артистичность, исполнительское мастерство, сценическую культуру. Выступления участников фестиваля были искренними, выразительными, эмоциональными», — подчеркнул директор ЦКТ «Родники» Сергей Широков.
Стоит отметить, что награждение победителей состоится на гала-концерте 9 мая.
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Мира Полтева