В Химках после капремонта открыли гимназию №23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
После капитального ремонта в городском округе Химки открыли гимназию №23, площадь которой превышает 15 тысяч квадратных метров. 150 школьников встретили учебный год в новых классах.
Ремонтные работы охватили все аспекты гимназии, за девять месяцев в здании обновили кровлю и фасад, а внутренние помещения школы преобразились благодаря отделочным работам в коридорах и классах. Для более комфортного и удобного прибывания учащихся в учебном заведении, гимназию снабдили современным оборудованием и мебелью. Кроме того, была благоустроена и прилегающая территория: вокруг здания появились пешеходные дорожки, а также был высажен газон и установлен новый забор.
Также в гимназии ввели профильные классы, что позволяет ученикам выбирать направления, которые им будут наиболее интересны. Среди них: гуманитарное, физико-математическое, естественно-научное или инженерное. А ещё в планах открытие кадетского отделения.
Читайте также:
В Люберцах построят крупный воспитательно-образовательный комплекс
В Подмосковье открылось 14 инвестиционных школ
Новая школа в Немчиновке готова принять первых учеников
Также в гимназии ввели профильные классы, что позволяет ученикам выбирать направления, которые им будут наиболее интересны. Среди них: гуманитарное, физико-математическое, естественно-научное или инженерное. А ещё в планах открытие кадетского отделения.
«В этом году по инициативе главы городского округа Химки Дмитрия Волошина проводится масштабная работа по строительству новых образовательных учреждений. Открытие современных школ создаёт условия для правильного и успешного развития подрастающего поколения. Уверен, что эта гимназия воспитает множество достойных людей. Верю, что возможности, которые предоставит учебное заведение, станут стартом для новых побед и достижений как для ребят, так и для педагогов», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.Кроме того, в Химках продолжается обновление ещё четырёх образовательных объектов: детского сада «Радуга» в Новых Химках, дошкольного отделения лицея №7 и воспитательно-образовательного комплекса в составе блока начальной школы и дошкольного отделения в Новогорске.
Читайте также:
В Люберцах построят крупный воспитательно-образовательный комплекс
В Подмосковье открылось 14 инвестиционных школ
Новая школа в Немчиновке готова принять первых учеников
Дайана Хусинова