В Химках прошло торжественное открытие выставки «Женское дело» в преддверии праздника

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
«Героини проекта — такие разные, но всех их объединяет одно — любовь к своему делу. Успех для каждой — это желание сделать мир лучше. И каждой из них это удается. Именно к этому они стремятся, независимо от сферы, в которой работают. Труд этих прекрасных женщин находит отклик в сердцах сотен людей. Они вдохновляют своим примером и поражают силой характера — женственные снаружи и сильные духом внутри», — поделился глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
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