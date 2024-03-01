«Химки» досрочно стали чемпионами регулярного сезона баскетбольной Суперлиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Баскетболисты «Химок» досрочно обеспечили себе первое место в регулярном чемпионате Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
За четыре тура до конца регулярки подмосковный клуб стал недосягаем для преследователей из «Темп-СУМЗ», «Динамо» и «Иркута». На счету химчан – 23 победы в 26 матчах, у трёх ближайших преследователей – по 18.
До поражения «Иркуту» «Химки» за сезон уступили лишь дважды – с разницей в счёте 8 и 4 очка.
Следующий матч подмосковный клуб проведёт 3 марта во Владивостоке с местным «Динамо».
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«В последней игре «Химки» на выезде уступили «Иркуту» со счётом 83:57. Однако главные преследователи клуба – «Темп-СУМЗ» и «Динамо» – тоже потерпели поражения, но на домашних площадках. Таким образом, подмосковная команда будет иметь преимущество своего паркета на всех стадиях плей-офф. И это делает её недосягаемой для соперников», – говорится в сообщении
Следующий матч подмосковный клуб проведёт 3 марта во Владивостоке с местным «Динамо».
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Лора Луганская