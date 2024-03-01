«Химки» досрочно стали чемпионами регулярного сезона баскетбольной Суперлиги

В Объединённых Арабских Эмиратах полиция задержала футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, и команда улетела в Москву без него. Депутат Госдумы Светлана Журова сказала, что Россия не может вмешаться, так как у игрока нет российского гражданства.