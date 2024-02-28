В Химках проведут традиционный весенний забег

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Традиционный весенний забег «Химкинский лес» пройдет в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Трейловый забег состоится 14 апреля на территории городского округа Химки.
Стоит отметить, что стартовый городок будет находиться на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Чтобы принять участие в забеге необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.
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«Встретить весну любители активного образа жизни смогут во время приключенческого забега по живописным местам региона. Все маршруты проложены в один круг по лесным тропам, холмам и лыжным трассам. Для участников подготовлены следующие дистанции: 1 км – детский забег, 6 км, 12 км и 26 км – для взрослых участников», — поделились в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева