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В Химках проведут традиционный весенний забег

28 февраля 2024, 15:55
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Традиционный весенний забег «Химкинский лес» пройдет в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Трейловый забег состоится 14 апреля на территории городского округа Химки.

«Встретить весну любители активного образа жизни смогут во время приключенческого забега по живописным местам региона. Все маршруты проложены в один круг по лесным тропам, холмам и лыжным трассам. Для участников подготовлены следующие дистанции: 1 км – детский забег, 6 км, 12 км и 26 км – для взрослых участников», — поделились в пресс-службе министерства.


Стоит отметить, ​что стартовый городок будет находиться на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Чтобы принять участие в забеге необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

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Ребята из Павловского Посада завоевали медаль чемпионата школьной лиги по баскетболу
28 февраля 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Юноши из гимназии Павловского Посада заняли втрое место в финале подмосковного этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Поздравляем команду гимназии и тренеров спортивной школы Андрея Никенина и Ивана Чернышова, которые подготовили наших ребят», — прокомментировали завоёванную награду в гимназии.
Напомним, финал регионального этапа чемпионата проводился в спорткомплексе «Строитель» в Мытищах. Золотые медали завоевали женская команда серпуховской школы №18 и мужская команда люберецкой гимназии №44.

Всего в соревнованиях принимали участие команды из 55 городских округов Московской области.

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#школьники
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Дзюба рассказал, как однажды очень мило поговорил с Путиным
27 февраля 2024, 21:17

Фото: kremlin.ru

Футболист московского клуба «Локомотив» Артём Дзюба рассказал, как однажды очень мило пообщался с российским президентом Владимиром Путиным, его цитирует «РИА Новости».
«Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», — заявил Дзюба, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Дзюба опубликовал в интернете видеоролик, на котором спел фанатскую песню группы «Ленинград» про петербургский футбольный клуб «Зенит». Футболист стал четырёхкратным чемпионом России именно играя за «Зенит», и только в 2022 году он стал играть за столичный «Локомотив».

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Юные петербурженки получили медали на танцевальном турнире «Кубок Евразии»
27 февраля 2024, 21:02

Фото: istockphoto.com/Natalia Kirsanova

Участницы петербургского танцевального коллектива «Команда А» дворца творчества юных «У Вознесенского моста» завоевали медали на международном танцевальном турнире «Кубок Евразии» в Узбекистане.
Отмечается, что соревнования проходили в Ташкенте с 22 по 25 февраля, в них приняли участие 10 стран Европы и Азии.

«Мы занимались современной хореографией, потом добавили мажореток и твирлинг. В России мы принимали участие в различных конкурсах, сейчас решились поехать на международное соревнование на Кубок Евразии», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» руководитель коллектива современной и спортивной хореографии «Команда А» Анна Сыромятникова.

Она добавила, что коллектив уже готовится к всероссийским соревнованиям, ближайшие из которых состоятся уже в марте.

Ранее сообщалось, что волейболисты Подмосковья впервые в истории стали серебряными и бронзовыми призёрами первенства России.

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#санкт-петербург
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Волейболисты Подмосковья выиграли серебро и бронзу первенства России
27 февраля 2024, 16:47

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Волейболисты Подмосковья впервые в истории стали серебряными и бронзовыми призёрами первенства России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по волейболу прошло 26 февраля в Анапе и Костроме.

Две подмосковные сборные юношей и девушек по волейболу впервые в своей истории завоевали серебряную и бронзовую медаль первенства России в возрастной категории до 18 лет.

«В полуфинале турнира подмосковная юношеская сборная в очень непростом матче переиграла команду Свердловской области – 3:1. В финальной встрече со сборной Москвы подмосковные волейболисты немного уступили команде из столицы и выиграли серебряные награды первенства страны», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что женская подмосковная сборная обыграла представителей Ростовской области и стала обладателем бронзы.

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#награды
#медаль
#золото
#страны
#волейбол
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Победу в шахматном блицтурнире в Зарайске одержала каширская команда
27 февраля 2024, 16:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню защитника отечества, провели в подмосковном Зарайске, лучшими в командном зачёте оказались каширяне, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Трое представителей Каширы — Алексей Воробьёв, Влад Скоромников и Даниил Щенников — набрали по шесть с половиной очков. Александр Воробьёв принёс команде шесть очков. А Рамин Сидик набрал девять очков из 11. Этот результат вывел команду на первое место в общем зачёте», — говорится в сообщении.
Всего в турнире приняли участие 44 человека из шести городских округов Московской области, а также из Рязанской области и Рязани.

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Агент Хеновес заявил о готовности Кайо к сезону

Тренер Петржела спрогнозировал отсутствие интереса к матчу Россия — Сербия в Европе

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#кашира
#шахматы
#спорт
#зарайск
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Агент Хеновес заявил о готовности Кайо к сезону
27 февраля 2024, 16:03

Фото: istockphoto.com/artisteer

Футбольный агент Нето Хеновес заявил о хорошем состоянии здоровья защитника «Краснодара» Кайо, а также добавил, что спортсмен готов к сезону.
«Кайо прекрасно себя чувствует, он готов к сезону. Он без ограничений тренировался с командой на сборах. Он в порядке», — прокомментировал в беседе «РБ Спорт» Хеновес.

Отмечается, что, будучи игроком «Краснодара» с 2019 года, в этом сезоне Кайо провёл семь матчей во всех турнирах, забив один мяч и получив жёлтую карточку.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА, селекционер клуба Денис Машкарин высказывал мнение о том, что спортсмен Константин Кучаев, который недавно перешел в «Пари НН», в новой команде сможет вернуть прежний уровень своей игры.

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Тренер Петржела назвал Акинфеева самым заслуженным российским футболистом
#спорт
#тренер
#футбол
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Тренер Петржела спрогнозировал отсутствие интереса к матчу Россия—Сербия в Европе
27 февраля 2024, 15:56

Фото: istockphoto.com/master1305

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал предположение о том, что предстоящий товарищеский матч сборной России против Сербии не вызовет особого интереса в Европе.
«Будут ли в Европе смотреть товарищеский матч Россия—Сербия? Нет, в Европе не будет никакого интереса к этой игре. Не думаю, что здесь люди будут смотреть и обсуждать этот матч. В Европе сборная России сейчас мало кому интересна», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Товарищеский матч России и Сербии состоится в Москве 21 марта.

Ранее Властимил Петржела высказывал мнение о том, что наиболее заслуженным российским футболистом в настоящее время является Игорь Акинфеев.

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#спорт
#россия
#тренер
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В Подмосковье прошел товарищеский матч по мини-футболу между пожарными
27 февраля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Пожарные Подмосковья провели товарищеский матч по мини-футболу в честь Всемирного дня гражданской обороны. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования прошли на базе спортшколы «Феникс» города Ликино-Дулево.

«В товарищеской встрече приняли участие команды 23 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО, 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО и 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО. Победителем турнира стала сборная 23 пожарно-спасательного отряда, которая показала слаженную и красивую комбинационную игру и, как итог, завоевала первое место», — отметили в ведомстве.

Кроме этого, целью соревнований была пропаганда ЗОЖ и укрепление дружеских и спортивных связей между ведомственными командами.

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#мчс
#зож
#золото
#соревнования
#гонка
#футбол
#подмосковье
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«Барселона» исключила осужденного за изнасилование Алвеса из списка легенд
27 февраля 2024, 14:27

Фото: iStock/RFarrarons

Футбольная «Барселона» исключила бывшего защитника команды Дани Алвеса из раздела «Легенды клуба» на своем официальном сайте.
20 января 2023 года стало известно о задержании Алвеса в Испании по делу о сексуальных домогательствах, после чего он находился под стражей. Он отрицал обвинения и менял показания по делу.

22 февраля 2024 года ему вынесли приговор: 4,5 года тюремного заключения и запрет на приближение к жертве на 9,5 года.

Бразильский защитник выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год, а также с 2021 по 2022 год. В это время он выиграл шесть чемпионатов Испании, четыре Кубка и Суперкубка страны, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

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