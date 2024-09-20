В Липицкой школе в Серпухове обновят физкультурный зал и спортивный инвентарь

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Спортивный зал и инвентарь для занятий физкультурной обновят в Липицкой школе в городском округе Серпухов, средства на эти преобразования учебное заведение получило благодаря победе в конкурсе «Вклад в будущее», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Липицкой школе заменят конструктор спортивного зала после того, как обновят стены и напольное покрытие, а также обновят спортивный инвентарь», — говорится в сообщении.Отмечается, что победу в конкурсе «Вклад в будущее» Липицкая школа одержала в составе образовательного комплекса, в который входят также детские сады села Липицы, деревни Большое Грызлово и посёлка Крипичный Завод и школа в Большом Грызлове. Выигранные средства распределят по всем этим учреждениям.
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