Кинологи рассказали, чем нельзя угощать собак на Пасху

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С приближением Пасхи многие покупают традиционные куличи, шоколадные яйца, творожные пасхи, чтобы в праздничный день собрать всех за одним столом и отпраздновать многими любимый праздник. Однако все эти лакомства могут представлять опасность для собаки, поэтому собаководам важно следить за любимцем и не угощать его со стола.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что делиться пасхальными сладостями со своим питомцем не стоит.
«Куличи, пасха, шоколадные угощения – все это ассоциируется у многих с главным православным праздником. Некоторые собаководы могут разделить эти угощения с питомцем, но делать это не стоит. Эти лакомства могут представлять опасность для собаки: изюм и шоколад противопоказаны любимцам, а творожные изделия могут вызвать проблемы с ЖКТ. Будьте внимательны за праздничным столом и угощайте любимца только разрешёнными лакомствами», — предупредил эксперт.
Куличи
Главное украшение праздничного стола может быть опасно для питомца. Дело в том, что часто в куличи добавляют изюм (как правило, в домашней выпечке он содержится в большом количестве). Виноград и изюм обладают доказанной нефротоксичностью. Первичное повреждение внутренних органов из-за употребления собакой винограда происходит в почках. В течение 48-72 часов после употребления питомец подвергается риску полной печеночной недостаточности. Есть случаи, когда собака, съев всего 4-5 виноградин, погибала. Также в куличи могут добавлять орехи. Некоторые виды орехов могут серьезно навредить любимцу, поэтому они являются нежелательной пищей для собак. Помимо этого, слоеное и дрожжевое тесто, любая выпечка из них могут вызвать повышенное газообразование и расстройство желудка у собаки.
Сладкое
Сладкий стол категорически не подходит собакам. Некоторые покупают для детей красивые шоколадные яйца и прячут их в разных местах. Будьте внимательны, важно, чтобы ваш питомец не нашел их раньше детей. Шоколад и все его производные считаются ядовитыми для собак из-за содержания теобромина. При употреблении питомцем шоколада может начаться панкреатит или даже гепатит. В целом не нужно угощать собаку сладким. Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и становится причиной развития диабета. Если ваш питомец очень любит сладкое, то угостите его тыквой или томатами черри.
Творожная пасха
Многие знают, что творог — полезный кисломолочный продукт для собаки. Но не каждому питомцу он подходит. Слишком жирный творог может усилить перистальтику кишечника и вызвать диарею. Что касается творожной пасхи, то в ней, помимо творога, содержится сахар (некоторые украшают десерт шоколадом), поэтому угощать питомца пасхой не нужно.
Чтобы праздник прошел без неприятностей, подумайте о домашних лакомствах для питомца: побалуйте его угощениями, приготовленными из безопасных ингредиентов (субпродукты, птица, мясо, овощи) или приобретите их в зоомагазине, заключил Владимир Голубев.
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Анастасия Бондарева