Автобусы в Подмосковье на Пасху будут ходить до 3 часов ночи

Фото: пресс-служба Минтранса МО
4-5 мая, в дни празднования Пасхи, в Московской области изменятся некоторые маршрута общественного транспорта. 69 автобусных маршрутов Мострансавто, следующих до областных храмов и церквей, будут работать до 3 часов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Для комфорта жителей и гостей региона мы продлеваем режим работы автобусных маршрутов, проходящих вблизи православных храмов и церквей. В этом году автобусы, следующие по 69 маршрутам, будут работать в ночь на воскресенье до 3:00. При этом для безопасности наших пассажиров приняты все необходимые меры», – заверил зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.В министерстве напомнили, что 5 мая ЦППК назначит дополнительные остановки на четырёх железнодорожных направлениях. На Павелецком ряд пригородных поездов будет дополнительно останавливаться на платформах Чертаново, Калинина и Булатниково; на Киевском направлении – на платформе Алабино; на Белорусском – на платформах Здравница, Отрадное и Часцовская; на Рижском – на платформах Троицкая и Миитовская.
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