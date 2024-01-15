В храме Христа Спасителя началось отпевание худрука Малого театра Юрия Соломина

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Родственники артиста рассказали, что он ушёл из жизни спокойно, во сне, в своей квартире в Спиридоньевском переулке. Рядом с ним находилась его дочь. При этом, в конце 2023 года Соломин перенёс инсульт. Во время прогулки он потерял сознание и упал, после чего был госпитализирован в больницу.
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