«Все там встретимся скоро»: что привело к смерти худрука Малого театра Соломина

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Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни. Какими были последние годы жизни народного артиста СССР, и что о его смерти рассказала внучка, читайте в материале «Радио 1».
Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин ушел из жизни в возрасте 88 лет. Внучка артиста рассказала, что он умер «тихо во сне». Скончался Соломин в своей квартире на в Спиридоньевском переулке. Рядом с народным артистом СССР находилась его дочь.
В Малом театре рассказали, где и когда похоронят артиста Соломина
Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище 15 января. Об этом агентству ТАСС сообщила директор театра Тамара Михайлова. По ее словам, место захоронения прежде выбрал сам артист. Он изъявлял желание быть похороненным рядом с могилой его супруги.
Прощание с народным артистом пройдет в Малом театре.
Причины смерти Юрия Соломина
Юрий Соломин перенес инсульт
В конце 2023 года народный артист был госпитализирован в больницу. 88-летнему актеру стало плохо во время прогулки: он потерял сознание и упал. После обследования ему поставили диагноз инсульт.
Последние дни жизни Соломина
Глава Гильдии актёров кино РФ Гущина о Соломине: «Мы потеряли великого человека»
После перенесенного инсульта, Соломин продолжал находиться в больнице под наблюдением врачей. Актера выписали 9 января после того, как его состояние удалось стабилизировать. Однако на следующий день 88-летний Соломин скончался.
Юрий Соломин: биография
Будущий народный артист родился 18 июня 1935 года. Спустя шесть лет в семье появился еще один сын. Оба брата окончили театральное училище им. М.С. Щепкина при Малом театре. В труппу Юрий был зачислен в 1957 году. Свои первые главные роли он сыграл в постановках: «Ревизор», «Дядя Ваня», «Чайка» и «Горе от ума».
Дебютом Юрия Соломина на экране стала роль инженера Павла Каурова в фильме режиссера Исидора Анненского «Бессонная ночь». Также Соломин известен по ролям в фильмах «Хождения по мукам», «Летучая мышь» и т.д.
С 1988 по 2024 год Соломин являлся художественным руководителем Государственного академического Малого театра. Контракт с артистом был заключен пожизненный и не предусматривал смену руководства.
Депутат Драпеко назвала худрука Малого театра Соломина нравственным ориентиром
Соболезнования в связи со смертью артиста выразила первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она заявила, что Соломин был нравственным ориентиром и назвала его героем, приводит слова парламентария издание «Лента.ру».
«Юрий Мефодьевич, безусловно, герой нашего времени, человек, который пронес через десятилетия свою веру в российскую традицию, в добро, в то, что русский театр должен всегда быть отражением, зеркалом народной жизни», – рассказала Драпеко.
Актриса Лариса Лужина прокомментировала новость о смерти Соломина
Коллега Соломина по сцене актриса Лариса Лужина назвала его артистом и режиссером с большой буквы. Она рассказала, что артист много трудился, и это могло спровоцировать инсульт, пишет издание «МК».
«Я в таком же возрасте примерно, как и Соломин. Все мы уже идем туда. Все там встретимся скоро, и ничего тут уже не поделаешь», – заявила Лужина.Она отметила, что Соломин отдавался профессии и не жалел сил.
«Переработал, перетрудился, перенервничал. У нас очень эмоциональная профессия, которая отбирает много сил <…> А сердце рвется из-за нагрузки. Во время спектаклей часто поднимается высокое давление. Кровоизлияние в мозг – и все», – рассказала актриса.
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