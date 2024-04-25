В Московской области заработала выставка «Новые герои Подмосковья»

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской областной Думе открылась выставка картин «Новые герои Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Выставка посвящена участникам спецоперации и будет показана в 17 муниципалитетах.
Стоит отметить, что на открытие выставке наградили почётными грамотами и благодарственными письмами Мособлдумы художников и координаторов проекта.
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«Выставка передвижная — а это значит, что её увидят многие. Я от всей души хочу сказать организаторам выставки и художникам огромное спасибо, пожелать, чтобы мы и в дальнейшем сотрудничали, не только в стенах Думы, но и на иных площадках. Желаю всем в преддверии предстоящих праздников жизненных сил, здоровья, благополучия и, конечно, успехов во всём», — подчеркнула зампред председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.
Стоит отметить, что на открытие выставке наградили почётными грамотами и благодарственными письмами Мособлдумы художников и координаторов проекта.
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Мира Полтева