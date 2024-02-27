В Истре пройдет пресс-показ выставки «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников»

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Пресс-показ выставки работ Ильи Репина и его учеников состоится в подмосковном музее «Новый Иерусалим». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Показ выставки «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» состоится 28 февраля в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра.
Стоит отметить, что выставка подготовлена к 180-летию Ильи Репина. Выставку можно будет посетить до 28 июля 2024 года.
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«В экспозицию площадью почти 2 000 кв. м вошли 110 работ из собраний 20 музеев России и 4 частных коллекций, включая музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма, Ярославский художественный музей, Новгородский музей-заповедник и другие.Выставка построена на визуальных сопоставлениях, выявляющих доподлинно известные и предполагаемые куратором взаимосвязи, а также раскрывает широту многообразия творчества как самого художника, так и его многочисленных учеников» — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева