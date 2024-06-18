Глава Истры Витушева объявила о благоустройстве трёх территорий для отдыха

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
В городском округе Истра благоустроят сразу три территории для отдыха. Эта тема стала одной из основных на совещании главы муниципалитета Татьяны Витушевой с министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным.
Обсуждали реконструкцию будущего сквера в Бужарове, пляжной зоны в Дедовске, на берегу реки Поповка в районе СНТ «Гидропроект», а также сквера в Глебовском.
Абсолютным лидером голосования, по её словам, стала пляжная зона на берегу Поповки. В будущем году также благодаря активности жителей в городском округе Истра появится уже вторая за три года благоустроенная муниципальная пляжная зона.
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«Бужарово участвовало во Всероссийском голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства. Эта территория лишь немногим уступила пляжной зоне – жители отдали за этот объект 6 165 голосов. Жители проявили высокую активность, поэтому проект должен быть реализован. Сделаем всё возможное, чтобы сквер площадью 1,2 га в районе д. №5 на улице Центральной тоже попал в госпрограмму на 2025 год», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Абсолютным лидером голосования, по её словам, стала пляжная зона на берегу Поповки. В будущем году также благодаря активности жителей в городском округе Истра появится уже вторая за три года благоустроенная муниципальная пляжная зона.
«В посёлке Глебовский где проживают свыше 12 тыс. человек, также нужна своя парковая территория. И она появится. Сквер, площадью 1 га будет благоустроен у детского сада № 32 «Сказка», – добавила Витушева.Она подчеркнула, что в этом году начнётся проектирование, а строительно-монтажные работы завершатся в 2025 году.
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Лора Луганская