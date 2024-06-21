Глава Истры Витушева назвала срок окончания сезонного ремонта дорог

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
В городском округе Истра завершён ремонт на 18 муниципальных и региональных участка дорог. В работе – ещё 21 участок, сообщила глава муниципалитета Татьян Витушева.
«Закончили ремонт в Истре, Дедовске, Никулине, Ивановском, Рубцове, Павловском, Трусове и Синеве. Качество укладки асфальт проверила экспертная организация, взяты пробы асфальта. Осталось нанести разметку. Эту работу подрядчики планируют провести до конца июля», – написала Витушева в своём телеграм-канале.Она напомнила, что в этом году городской округ Истра вошёл в топ-5 муниципальных образований Московской области по объёму ремонта автомобильных дорог.
«Важно отметить, что с 2022 года Истра стала ещё и одним из первых муниципалитетов, где при ремонте дорог стали применять новый тип асфальтобетонной смеси, который производится по новым стандартам качества, с учётом климата и транспортной нагрузки. Поэтому дороги, как заверяют производители, будут ещё крепче», – добавила глава.Все ремонтные работы планируется завершить до конца III квартала этого года, заключила Витушева.
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Лора Луганская