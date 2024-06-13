В дедовском паре Гучково по просьбе молодёжи открыли скейт-парк

Видео: телеграм-канал Татьяны Витушевой
В Дедовске открыли современный скейт-парк площадью 600 кв. м. Об этом давно просила местная молодёжь, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Такой зоны для экстремального катания в городе ещё не было. «Плазма», «пирамида», «бэнк» и другие элементы для выполнения трюков теперь доступны любителям и профессионалам этого вида спорта на территории парка Гучково. Его масштабное благоустройство продолжается», – написала глава муниципалитета Татьяна Витушева в своём телеграм-канале.Вместе с открытием скейт-площадки завершено и благоустройство части самого парка. Из 2,5 га теперь для отдыха и прогулок доступно пространство площадью 0,8 га. На территории обустроена тропиночная сеть, установлены лавочки и урны, спортплощадка с тренажёрами. Центром спортивной части новый долгожданный скейт-парк.
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