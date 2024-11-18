Каширский школьник стал призёром Всероссийского конкурса по истории малой Родины

Максим Сысоев и его научный руководитель Светлана Алешкевич. Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
7 «Б» класса Тарасковской школы городского округа Кашира Максим Сысоев завоевал награду по итогам Всероссийского конкурса исследовательских работ «Село. Замечательные люди моей малой Родины», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Максим Сысоев представил проект «Земля, которой дорожу», посвящённый столетию со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, почётного гражданина Каширского района Врама Гайковича Малумяна. По итогам финальных испытаний Максим получил дипломом III степени в номинации «Герои сельскохозяйственного труда моей малой Родины», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Всего на конкурс «Село. Замечательные люди моей малой Родины», организованный по инициативе сельхозакадемии имени Тимирязева, свои работы прислали 1160 участников в возрасте от пяти до 19 лет.
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