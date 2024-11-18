В рамках проекта «Активное долголетие» в Кашире состоялся концерт в честь Дня матери

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В рамках проекта «Активное долголетие» в городском округе Кашира прошёл праздничный концерт «Милая мама моя», приуроченный ко Дню матери. Его организовал творческий вокальный коллектив «Журавушка», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
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